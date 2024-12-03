Eteğin Altındaki Mekanizma Merak Konusu - Son Dakika
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Yaşam

Eteğin Altındaki Mekanizma Merak Konusu

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Eteğin altında bulunan mekanizma, meraklı bakışları üzerine çekiyor. Detayları henüz bilinmeyen bu mekanizmanın ne olduğu ve ne işe yaradığı konusunda çeşitli tahminler yapılıyor. Eteğin altında bulunan bu ilginç mekanizmanın sırrı, birçok kişinin merak konusu oldu.

03.12.2024 10:12
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Sosyal medyada yayılan bir hırsızlık görüntüsünü görenler gözlerine inanamadı. Bir kadının ürün çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde koca bir paketi kadın bacak arasına aldı. Kadının paketi yerleştirdikten sonraki rahat tavırlarına ise sosyal medyada yorum yağdı. Bazı kullanıcılar "Nasıl bir mekanizma var o eteğin altında?" yorumlarında bulundu.

Eteğin Altındaki Mekanizma Merak Konusu

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Hırsızlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Eteğin Altındaki Mekanizma Merak Konusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Oğuz YALMAN:
    Şeyine sokmuyor herhalde.Fazla merak iyi değil... 6 0 Yanıtla
  • Abdullah Çelik:
    Bence içine almıştır 3 0 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Zalımın vakumu adlı bir sistem duymuştum ondan taktırmış :)) 3 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Nasıl bir mekanızmaysa mıknatıs gibi çekiyor)) 2 0 Yanıtla
  • mustafa dündar:
    fare kapanı var 2 0 Yanıtla
  • Balan Guler:
    Vakum vajiiinaaaa 2 0 Yanıtla
  • Hasan null:
    Çekici kadın dediklerinde bundan sonra hatırlayacağım... 1 0 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Ohaaaa 1 0 Yanıtla
  • özer Iliksiz:
    100 kilo 1 0 Yanıtla
  • M Akif Özer:
    Yedek depo var arkada 0 0 Yanıtla
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