Eteğin Altındaki Mekanizma Merak Konusu

Yaşam

Sosyal medyada yayılan bir hırsızlık görüntüsünü görenler gözlerine inanamadı. Bir kadının ürün çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde koca bir paketi kadın bacak arasına aldı. Kadının paketi yerleştirdikten sonraki rahat tavırlarına ise sosyal medyada yorum yağdı. Bazı kullanıcılar "Nasıl bir mekanizma var o eteğin altında?" yorumlarında bulundu.