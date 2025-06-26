Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti - Son Dakika
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Yaşam

Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti

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Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti
26.06.2025 21:09
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Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti
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Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Mermerli Plajı'nda tuvaletlerin kullanım ücreti sosyal medyada gündeme geldi. Tuvaletlerde kullanım ücreti 1 Euro olarak belirlenirken, Türk vatandaşları 30 TL, yabancı turistler ise 1 Euro ödeme yapıyor.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Mermerli Plajı, tadilat sürecinin ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti

TURİSTLERE AYRI TÜRKLERE AYRI FİYAT

Ancak plaj işletmesine ait; yakın noktada bulunan tuvaletlerde uygulanan farklı ücretlendirme, dikkat çekti. Duvara asılan tabelada kullanım bedeli "1 Euro" şeklinde yer alırken, fiili uygulamada Türk vatandaşlarından 30 TL, yabancı turistlerden ise 1 Euro alındığı görüldü. Tuvaletin hizmet verdiği saatler ise 08.00 -22.00olarak belirlendi.

Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti

"ÜCRETSİZ OLMALIYDI"

Tuvalet ücretlerini değerlendiren vatandaşlardan Merve Mavi, "En azından biraz daha fazla indirim yapabilirler ya da ücretsiz olabilir. Çünkü plaj halka ait. Bir de çok buldum açıkçası. Çok gereksiz. Turistlere ayrı, Türklere ayrı fiyat, o da olmamış. Ücretsiz de hizmet verilebilir. Ücretsiz hizmet verilse daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti

PLAJDA FİYATLAR DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kurban Bayramı tatilinde hizmete açılan Mermerli Plajı'nda kişi başı 1000 TL giriş ücreti, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Sosyal medyaya yansıyan fişlerde iki kişilik giriş ücretinin toplam 2 bin TL olduğu görülmüştü. Tadilat sebebiyle kısa süre kapalı kalan plajda Antalya Valiliği'nin devreye girmesiyle birlikte şezlong kira bedeli 500 TL olarak sabitlendi.

Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti

"HALKA AÇIK OLACAK, YILLIK 15 MİLYON TL GELİR SAĞLANDI"

Antalya Valiliği, Mermerli Plajı ve çevresine ilişkin çalışmaları detaylandırdığı açıklamasında, plajın yıllık 15 milyon TL + KDV bedelle kiraya verildiğini ve protokolde "halka açık bir işletme olacağı" şartının kayıt altına alındığını belirtmişti. Açıklamada, restorasyon ve çevre düzenlemesi için toplam 64,7 milyon TL harcandığı da ifade edilmişti.

Ekonomi, Antalya, Turizm, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ankara null:
    devletsiz ulke :( 31 7 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    eger temizleniyorsa ucretli olmasi iyidir ama ucretsiz olirsa les gibi olur kimse bakmaz ve girilmez tuvakete 16 5 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    ALLAH BE....IZI VERSİN YEDİRMESİN İNŞALLAH 3 2 Yanıtla
  • erkan zengin:
    yarım saat sçn bari deysin 2 2 Yanıtla
  • Yusuf sakarya:
    Ücretli iyidir; tuvalet kağıdı , peçete , kolonya koyun ... temiz olsun ayrica.. 3 0 Yanıtla
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