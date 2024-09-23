Evlenen baldızına verdiği hediye takı törenine damga vurdu - Son Dakika
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Yaşam

Evlenen baldızına verdiği hediye takı törenine damga vurdu

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Bir düğündeki takı töreninde kaydedilen görüntüde evlenen baldızına evinin anahtarını veren enişte, ''Yaptığım kayınbabama saygısızlık olmasın. Farz edelim ki babasının evine gidemedi, benim kapım her zaman ona açık'' ifadelerine yer verdi. Anahtarın teslimi sırasında duygu dolu anlar yaşanırken diğer konuklar enişteyi uzun süre alkışladı.

23.09.2024 10:36
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Son dönemlerde düğünlerde kaydedilen ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başrolünde enişte ve baldız var. Takı töreninde kayda alınan görüntülerde enişte, baldızına evinin anahtarını hediye etti.

Duygu dolu anların yaşandığı takı töreninde anahtarı baldızına teslim eden eniştenin "Yaptığım kayınbabama saygısızlık olmasın. Farz edelim ki babasının evine gidemedi, benim kapım her zaman ona açık" şeklindeki konuşması düğündeki diğer konuklar tarafından uzun süre alkışlandı.

"NERDEN BAKSAN TERBİYESİZLİK"

Paylaşılan videonun altına "Nerden baksan terbiyesizlik. Bunun izahı yok", "Gereksiz ve saçma bir şov", "Damada saygısızlık olmuş,sen hayırdır" şeklinde yorumlar yapıldı.

Evlenen baldızına verdiği hediye takı törenine damga vurdu

Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Evlenen baldızına verdiği hediye takı törenine damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    Sen saygısızlığı damada yapmışsın öküz iyi olmanın da zamanı ve adabı var 61 2 Yanıtla
  • Murat YILMAZ:
    Anahtardan çok baldızını gıdığından öpmesine takıldım ben tıp çok gelişti ne mideler var şu hayatta 32 0 Yanıtla
  • Kefeni Cepli:
    yanlış anlaşılmalara meydan verebilecek bir hediye olmuş 25 0 Yanıtla
  • Burak duru:
    çok çirkin yorumlar yapıyorsunuz herkes sizin kadar fesat yada kötü değil! bunu yapması bile bir erdemliktir! 5 18 Yanıtla
  • Ne Pa:
    Sacmalamis 22 0 Yanıtla
  • Gokhan Uyduran:
    anlamı çok derin 19 2 Yanıtla
  • oguz ates:
    okadar düşünüyorsan hesabına 1000 TL euro kara günlerde harca de gereksiz show damada ayıp olmuş aralarında birşey var sanır vede gelse kapına bacısı evde olmasa uygun düşmez 15 0 Yanıtla
  • ahmet demir:
    ahlak çöküntüsü 14 1 Yanıtla
  • Ozgur Turker:
    Evini mi vermis yoksa kapim acik her zaman gelebilir mi diyor anlamadim… 11 0 Yanıtla
  • Ferhat Eserin Karısı:
    Ferhatı gören var mıı 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Evlenen baldızına verdiği hediye takı törenine damga vurdu - Son Dakika
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