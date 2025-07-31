Fatih Altaylı\'nın hakim karşısına çıkacağı tarih netleşti

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı, 21 Haziran'da YouTube kanalında yaptığı yayın sonrası, hakkında gözaltı kararı verilmiş, aynı akşam Teşvikiye'deki evinde gözaltına alınmıştı. Altaylı, emniyette verdiği ifade sonrası adliyeye sevk edilmiş ve savcılık sorgusu sonrası tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği az önce Altaylı için tutuklama kararı vermişti.

"ERDOĞAN'I TEHDİT ETMEDİM"

Altaylı, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, "Ben bu hususta emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim. O ifadem doğrudur aynen tekrar ederim. @fatihaltayli isimli YouTube hesabı bana aittir. Ben söz konusu hesaptan 20.06.2025 tarihinde söz konusu paylaşımları yaptım. Ancak yapmış olduğum bu paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret ya da tehdit kastım yoktur. Bir araştırma şirketinin yapmış olduğu anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaydi hayat şartıyla Cumhurbaşkanlığı yapmasına ilişkin yapılan bir oylamada yüzde 70 oranında bu değişikliğe onay verilmeyeceği şeklindeki anket sonucu bana soruldu. Ben de bununla ilgili olarak yorumda bulundum. Türk halkının sandığı sevdiğini, demokrasiye inandığını Tanzimat'tan önce de padişahların tahttan alındığı, günümüzde ise bunun sandık yoluyla yapıldığını belirttim. Kesinlikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmedim; hakaret etmedim. Sadece tarihsel bir bilgi verdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ederim" ifadelerini kullanmıştı.

5 YILDAN AZ OLMAMAK ŞARTIYLA HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasına çarptırılması talep edildi.