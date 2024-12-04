Fenerbahçe'den anlamlı paylaşım - Son Dakika
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Yaşam

Fenerbahçe'den anlamlı paylaşım

Fenerbahçe\'den anlamlı paylaşım

Fenerbahçe hafta sonu oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesinde İhsan teyze ve Mümtaz amcayı unutmadı.

04.12.2024 11:21
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Sarı-lacivertliler, cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı öncesinde özel ve anlamlı bir harekete imza attı. 2020 yılında vefat eden İhsan teyze ve 2013'te yaşama veda eden Mümtaz amca unutulmadı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan anma paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Çubuklu'ya olan aşklarıyla gönüllerimizde yer edinen İhsan Teyzemiz ve Mümtaz Amcamız; her zaman kalbimizdesiniz. Vefatının 4. yılında İhsan Güngörenler'i sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."

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Son Dakika Yaşam Fenerbahçe'den anlamlı paylaşım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den anlamlı paylaşım - Son Dakika
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