Fenomen çiftten acı haber! Seda Özkan ve Nisan Hakan bebeklerini kaybetti - Son Dakika
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Yaşam

Fenomen çiftten acı haber! Seda Özkan ve Nisan Hakan bebeklerini kaybetti

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Sosyal medya fenomeni Seda Özkan ve Nisan Hakan çifti, bebeklerini kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Özkan, ''Bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Çok üzgünüz'' dedi.

15.01.2025 11:15
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Seda Özkan ve Nisan Hakan çifti, geçtiğimiz günlerde ikinci bir bebek beklediklerini açıklayarak sevenlerini heyecanlandırmıştı. Fenomen çift, çok geçmeden acı haberi duyurdu.

Eşi Nisan Hakan Özkan ve kızı Eva ile birlikte eğlenceli paylaşımlar yapan fenomen Seda Özkan, geçtiğimiz günlerde ikinci kez hamile olduğunu açıklamıştı.

Takipçilerini bu haberle heyecanlandıran Özkan, saatler sonra kötü haberi de duyurdu.

"BEBEĞİMİZİN KALBİ DURDU"

Özkan, "Bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Çok üzgünüz. Bu süreçte ilgilenmemiz gereken bir kızımız var. Birlikte olmak iyi gelecek bizlere" dedi.

Fenomen çiftten acı haber! Seda Özkan ve Nisan Hakan bebeklerini kaybetti

Çifte çok sayıda destek ve moral yorumu geldi.

Fenomen çiftten acı haber! Seda Özkan ve Nisan Hakan bebeklerini kaybetti

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Son Dakika Yaşam Fenomen çiftten acı haber! Seda Özkan ve Nisan Hakan bebeklerini kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Sinan Cantosun:
    Allah Aşkına Türkiye de bu kadar Konu varken Böyle Saçma sapan Haber yapmayın,, Bunları Şöhret yapmayın,, Sizler in yaptığı haberler yüzünden Böyle İnsanlar para kazanıyor,, 25 0 Yanıtla
  • Seyfettin Akyol:
    Numara, zaten hamile değildi! Etkileşim almak için her şeyi yaparlar 17 5 Yanıtla
    Atakan Ozen:
    Ne zaman bu kadar insanlıktan çıktık. Hamile değil ve bunu sen biliyordun da senden başka bilip de ifşa edecek yoktu sen ortaya cikardin 0 0
  • Ali :
    Gözünüzü seveyim birakin su Abtal fenomenleri. Son günlerde önüne geleni fenomen oluyor, sizde haber diy yayinliyorsunuz. Yaotiginiz haberlerin yüzde doksan dokuzu sacma sapan. 15 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    bizene 11 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    yalandı ztn 8 0 Yanıtla
  • Ela:
    ciğeri para etmeyen aile olamaz zaten 5 0 Yanıtla
  • Oğuz Özen:
    bunları haber yapan bu sayfayı engelliyorum beş para etmez ahlaksız yalancılara pirim veriyorsunuz, yalan üstelik bana ne 3 0 Yanıtla
  • Aylin null:
    bize ne ya 2 0 Yanıtla
  • cennetatakum samsun:
    Heyecanlı olan birinci ve ikinci derecedeki yakınlarıdır, ilk defa bu çitflermi başarmış, doğurmayı yada doğurtmayı,Dünyada açlıktan ölen binlerce bebek ve çocuk varken, bu haberi yapan sondakika yazık ya,ne fenomeni, kim tanıyor ?topluma faydalarıda yoktur bu zaatların... 0 0 Yanıtla
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