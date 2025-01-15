Fenomen çiftten acı haber! Seda Özkan ve Nisan Hakan bebeklerini kaybetti

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Seda Özkan ve Nisan Hakan çifti, geçtiğimiz günlerde ikinci bir bebek beklediklerini açıklayarak sevenlerini heyecanlandırmıştı. Fenomen çift, çok geçmeden acı haberi duyurdu.

Eşi Nisan Hakan Özkan ve kızı Eva ile birlikte eğlenceli paylaşımlar yapan fenomen Seda Özkan, geçtiğimiz günlerde ikinci kez hamile olduğunu açıklamıştı.

Takipçilerini bu haberle heyecanlandıran Özkan, saatler sonra kötü haberi de duyurdu.

"BEBEĞİMİZİN KALBİ DURDU"

Özkan, "Bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Çok üzgünüz. Bu süreçte ilgilenmemiz gereken bir kızımız var. Birlikte olmak iyi gelecek bizlere" dedi.

Çifte çok sayıda destek ve moral yorumu geldi.