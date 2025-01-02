Ferdi Tayfur, hasta yatağındaki son açıklamasında "Ben çok iyiyim" mesajı vermişti

Yaşam

ABD\'de bir korkunç saldırı daha! Çok sayıda yaralı var

Arabesk müziğinin duayen isimlerinden Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uzun yıllar müzik dünyasında pek çok albüm ve unutulmaz şarkıya imza atan sanatçı 79 yaşındaydı.

AMELİYAT EDİLMİŞTİ

Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta Marmaris'teki evinde rahatsızlanarak önce ilçedeki özel bir hastaneye, ardından Muğla'daki başka bir sağlık kurumuna sevk edilmişti. Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Tayfur'un, daha önce Antalya'daki bir hastanede beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur, 2020 yılında Antalya'da oğlundan böbrek nakli almıştı. Sanatçı, 16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'ya sevk edilerek, Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedavi edilip ameliyat edilmişti

"BEN ÇOK İYİYİM" MESAJI VERMİŞTİ

Ferdi Tayfur, 19 Aralık'ta hasta yatağında son kez karşısına geçtiği kameralar önünde doktorunun 'nasılsınız' sorusuna, "Sayenizde iyiyim. Allah'ın sayesinde. Bu kadar meşakkat, bu kadar çektim. Yani her insanda olmaz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.