Ferdi Tayfur, hasta yatağındaki son açıklamasında "Ben çok iyiyim" mesajı vermişti - Son Dakika
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Yaşam

Ferdi Tayfur, hasta yatağındaki son açıklamasında "Ben çok iyiyim" mesajı vermişti

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Arabesk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Tayfur, 19 Aralık'ta kamera önünde hasta yatağından yaptığı açıklamada doktoruna teşekkür ederek, ''Ben çok iyiyim'' demişti.

02.01.2025 21:37  Güncelleme: 22:42
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Arabesk müziğinin duayen isimlerinden Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uzun yıllar müzik dünyasında pek çok albüm ve unutulmaz şarkıya imza atan sanatçı 79 yaşındaydı.

AMELİYAT EDİLMİŞTİ

Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta Marmaris'teki evinde rahatsızlanarak önce ilçedeki özel bir hastaneye, ardından Muğla'daki başka bir sağlık kurumuna sevk edilmişti. Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Tayfur'un, daha önce Antalya'daki bir hastanede beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur, 2020 yılında Antalya'da oğlundan böbrek nakli almıştı. Sanatçı, 16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'ya sevk edilerek, Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedavi edilip ameliyat edilmişti

"BEN ÇOK İYİYİM" MESAJI VERMİŞTİ

Ferdi Tayfur, 19 Aralık'ta hasta yatağında son kez karşısına geçtiği kameralar önünde doktorunun 'nasılsınız' sorusuna, "Sayenizde iyiyim. Allah'ın sayesinde. Bu kadar meşakkat, bu kadar çektim. Yani her insanda olmaz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.

Ferdi Tayfur, hasta yatağındaki son açıklamasında "Ben çok iyiyim" mesajı vermişti

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Son Dakika Yaşam Ferdi Tayfur, hasta yatağındaki son açıklamasında 'Ben çok iyiyim' mesajı vermişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ali :
    Neset Babayi ugurladik, Türküler yalniz kaldi. Ferdi Babayi ugurladik Arabesk Babasiz kaldi. Allah gani gani rahmet eylesin. 105 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Acılara Dayanamadı Ferdi Tayfur Bu Mübarek Günde Aramızdan Ayrıldı. Allah rahmet eylesin 79 3 Yanıtla
  • Recep Yaşakan:
    Ölen insan iyileşiyor 2-3 gün sonra vefat ediyor bu hayatta bunu gördüm genellikle öyle oluyor Allah rahmet eylesin 51 1 Yanıtla
  • Osman:
    Çok üzgünüm. Ferdi abimize Allah’tan rahmet tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Yattığı yer incitmesin… 47 2 Yanıtla
  • ahmet:
    ALLAH RAHMETİYLE KORUSUN negüzel birgünde aramızdan ayrıldı 36 0 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Kalbimizdesin .. 31 0 Yanıtla
  • Kadir Şevik:
    Allah rahmet eylesin 29 0 Yanıtla
  • Turhallı:
    Mekânın cennet olsun büyük usta arabeskin kralı 23 0 Yanıtla
  • Ekrem Keskin:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun baba 16 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    bır gun herkes ölcek kacıs yok hayat kısa 8 2 Yanıtla
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