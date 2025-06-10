Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Yaşam

Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu

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Ferdi Zeyrek\'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
10.06.2025 10:26  Güncelleme: 11:40
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Ferdi Zeyrek\'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
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Elektrik akımına kapıldıktan sonra tedavi altına alınan ve 66 saat süren yaşam mücadelesini kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için ilk tören belediye önünde düzenlendi. Törende konuşma yapan CHP lideri Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu. Özel, "6 yaşından beri kürsüye çıkıp konuşuyorum. Herhalde en zor konuşmam bu" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 3 gün önce evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde meydana gelen arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapıldı. Olay yerinde kalbi duran Zeyrek, sağlık ekiplerinin yaklaşık 70 dakika süren müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Ancak, 66 saat süren yaşam mücadelesinin ardından 9 Haziran 2025 tarihinde saat 17.05'te ani kalp durması sonucu hayatını kaybetti.

Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu

İLK TÖREN BELEDİYE ÖNÜNDE

Ferdi Zeyrek için ilk tören Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlendi.

Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu

Törenin ardından Zeyrek'in naaşı Hatuniye Camii'ne getirilecek. Burada kılınacak öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı'na getirilecek ve cenaze namazı Cumhuriyet Meydanında kılınacak. Cenaze namazının ardından Zeyrek'in naaşı Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek. Taziyeler ise, Cumhuriyet Meydanındaki Fatih Sergi Salonu'nda kabul edilecek.

Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu

Törende ön sıralarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP İstanbul İl, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkanı Özgür Çelik, CHP milletvekili Mustafa Sarıgül yer aldı.

Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu

EŞİ HEM AĞLADI HEM AĞLATTI

Nurcan Zeyrek törende gözyaşları eşliğinde yaptığı açıklamada "O Manisa sevdalısı. O hepinizi çok seviyordu. Hep hayaliydi, 'Ben belediye başkanı olacağım' diyordu. Baba hep derdi ki 'Nurcan, dik dur. 3 tane çocuğumuz var'. Ben ona sözümü verdim bugün, hep dik duracağım. Onun kalbi bende.

Ferdi Zeyrek için cenaze töreni düzenleniyor

Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü. 3 yavrum var, sözümü tutup onlara hem anne hem baba olacağım. Biliyorum ki bütün Manisa'nın, bütün Türkiye'nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Ferdi Zeyrek için cenaze töreni düzenleniyor
Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek

ÖZGÜR ÖZEL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Zeyrek'in eşinin konuşmasının ardından kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşurken zorlandı. Özel gözyaşları içinde, "6 yaşından beri bir kürsüye çıkıp konuşurum, elimde mikrofon olur. Bu herhalde şimdiye kadarki en zor konuşmam. Dedim ki 'Genel başkanım, nasıl alacağız Manisa'yı?' Dedi ki 'Sen alacaksın.' Ben alamadım, Ferdi aldı. 15 gün Manisa'dan ayrı kalsak burnumun direği sızlar. Ferdi benden daha Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına, bir de Manisa'ya. Yunusemre Belediye Başkanı adayı olmak istiyordu, 'Ben alacağım, kazanacağım orayı abi' diyordu. 'Sen büyükşehir adayı olacaksın. Sen alırsın Ferdi' dedim. Dedi 'Alınmaz'. Yüzde 60'la aldı. Bana diyordu ki 'Yüküm ağır. Memleketi emanet ettin gittin'. Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. O varken gözümüz arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorum.

Ferdi Zeyrek için cenaze töreni düzenleniyor

Onun kadar sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biriydi. Mesela hitabeti iyi değildir ama konuşmaya başlayınca o kadar samimidir ki dinleyen ağzının içine düşer. Bir sohbet edip, elini sıkıp yüreğini kazanmadığı kişi yok. Konya'dan gelmişler dua okumaya. 'Sen ne geldin, nereden tanıyorsun?' dedim. 'Yüzünü gördüm, çok iyi biriymiş' dedi. Kızları, ailesi bize emanet, Manisa size emanet. Allah hepimize sabır versin. Hep helallik istiyoruz. Bizden Ferdi'ye az geçmiştir, Ferdi'den hepimize çok geçti. O hakkını helal etsin." dedi.

Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'in annesi Gülten Zeyrek

TÜM İLÇELERDE SELA OKUNDU

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Manisa'nın tüm ilçelerinde sela okunurken, ilçe belediyeleri tarafından mahallelerde 10 Haziran Salı Günü Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde saat 11.00'de tören yapılacağı öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanında cenaze namazının kılınacağının anonsu yapıldı.

Ferdi Zeyrek için cenaze töreni düzenleniyor

MANİSALILAR MEYDANDA TOPLANDI

Manisalılar, Ferdi Zeyrek'in cenaze töreni için Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Tören öncesi belediye binasına Türk Bayrağı ile başkan Zeyrek fotoğrafı asıldı.

Ferdi Zeyrek için cenaze töreni düzenleniyor

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek, 1977 yılında Manisa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Manisa'da tamamlayan Zeyrek, Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi.

Zeyrek, sivil toplum kuruluşlarında ve derneklerde çeşitli görevlerde bulundu.

CHP'den 2019 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Zeyrek, Manisa Büyükşehir ve Şehzadeler belediyelerinde meclis üyeliği yaptı.

Ferdi Zeyrek için cenaze töreni düzenleniyor

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak da görev yapan Zeyrek, 31 Mart 2024'teki seçimlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Nurcan Zeyrek ile 2003 yılında evlenen Zeyrek, 3 kız çocuk babasıydı.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Zeyrek 9 Haziran'da ani kalp durması sonucu hayatını kaybetti.

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Son Dakika Yaşam Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Basar:
    Ne adammış beee vallahi vefat etmeseydi bu kişiyi tanıyamayacaktım ismini duymayacaktım demekki ülke ve toplum için çok önemli işlere imza atmışki bu kadar gündemde oluyor sıradan biri olsaydı bu kadar gündemde kalmazdı 40 6 Yanıtla
  • aragorn:
    YAKIN BİR ZAMANDA KENDİSİ İLE TANIŞMA FIRSATIM OLMUŞTU,MANİSA,DA ÇOK SEVİLEN BİRİYDİ. YAZIK OLDU 41 3 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    İyi insanların, hep vaktinden önce gittiği bir kez daha kanıtlandı... 26 2 Yanıtla
  • mehmet Hancıoğlu:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 17 0 Yanıtla
  • hamza karakaya:
    Mekanın cennet olsun güzel insan nur içinde uyu Rabbim sevdiklerine sabır ihsan eylesin güle güle 11 0 Yanıtla
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