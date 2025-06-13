Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
13.06.2025 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
Haber Videosu

Bilecik'te düzenlenen 'Kuymak Festivali'nde skandal bir olay yaşandı. Denetim yapan zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yapılan etiket oyununu ifşa etti. Ayrıca sucukta yapılan aldatmaca ise pes dedirtti.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Alanında Bilecik Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen 'Kuymak Festivali'ne zabıtanın yaptığı denetimler damga vurdu. Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu talimatıyla Zabıta Amiri Özgür Özmen ve ekibi halktan gelen 'Açıkta ürün satılıyor' şikayetleri üzerine harekete geçti.

Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu

ETİKET OYUNU İFŞA OLDU

Ekipleri yaptıkları denetimde açıkta satılan dolma, sarma, salça, etiketsiz ürünleri tek tek kaldırırken, Zabıta Amiri Özgür Özmen, Beypazarı Kurusu üzerinde bir farklılık tespit etti. Ürünün üzerindeki etiketin üzerinde bir etiket daha olduğunu anlayan Özmen hemen etiketi kaldırdı. Etiketin altında başka bir etiket olduğu ve üzerinde ürünün geçmiş olan son kullanma tarihini gören ekipler adeta şok oldu. Bir sucuk standında ise, logosunda boğa resmi olan sucukların danadan değil tavuktan yazıldığını görünce hemen satıcıyı uyardılar. Vatandaşları boğa resmini görüp dana sucuğu sanmalarını yönünde uyarılar yapan ekipler, sucukların önüne tavuk sucuğu yazdırdılar.

Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu

"ÜRÜNLERİN ÜZERİNE YENİDEN ETİKETLENDİRME YAPMIŞLAR"

Yapılan denetimler sonrası vatandaşları uyaran Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, "Bilecik'te geçtiğimiz günlerde yapılan 'Kuymak Festivali'nde satışa sunulan ürünlerin üzerinde barkodunda piliç eti yazmasına rağmen satış reyonun arkasında amblemlerde dana, boğa resminin bulunmasıydı. Tabi ki vatandaşımız bu konuda fazla bilgiye sahip olmadığından dolayı buradaki dana resmini görüp aldığı sucuğu dana etinden olduğunu düşünebilir. Biz bunları tespit ettik, bu ürünlerle ilgili burada piliç eti yazdığını ve mutlaka bu reyonların önüne piliç etinden yapılmıştır deyip fiyatların etiketlerini de buna göre uyması gerektiğini belirttik. Açıkta bulunan tüm ürünler kaldırıldı. Var olan son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerine yeniden etiketlendirme yapılarak bu ürünlerin son kullanma tarihinin ileri bir tarihe atıldığını gördük. Bu şekilde yapılmış tüm ürünlerde üzerine yeniden etiketlendirme yapılarak son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu, imha edildi. Ayrıca açıkta bulunan tüm ürünler kaldırıldı. Vatandaşımızın verdiği ücreti tam karşılığını alması için tüm önlemler alınarak vatandaşımızın bu konuda edilmeye çalışıldı. Vatandaşlarımızın aldıkları ürünlerin içeriğine bakmalarına, son kullanma tarihine bakmalarına ve ödedikleri gramajın doğru olup olmadıklarına dikkat etmelerine önemle tavsiye ediyoruz" dedi.

Yerel Haberler, Etkinlikler, Bilecik, 3-sayfa, Zabıta, Yaşam, PES, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Basar:
    Cumanız mubarek olsun eyyy müslümanlar?? 45 0 Yanıtla
  • kmloz Oztk:
    Hep söylerim festival var ise çöpe gidecek ürünler satılığa çıkıyor diye. Ankara Altınpark daki Standlarda çalışanlar hep dikkatimi çeker. hangi yöreden olursa veya herhangi bir memleketin ürünleri adı altında stand açıyorlar nedense hep aynı kişiler satış yapıyor. Örneğin Gaziantep gastronomi gününde aldığım baklavanın tatlı ile hiç alakası yoktu. kilosu 300 liraya suçukları boyunlarına, kollarına doldurmuşlar arada gezinip duruyorlardı. 10 0 Yanıtla
  • ULUBATLI HASAN :
    Bu tip şark kurnazı esnaflar en dandik, en işe yaramaz ürünlerini bir daha görmeyeceği insanların bulunduğu fuarlarda satar, sakın böyle yerlerden hiç bir şey almayın tamamen halkı kandırmaya yönelik aldatmaca ürünler. 9 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Bulutlara komşu“ 161 metrelik kaydırak adrenalin tutkunlarını ağırlıyor "Bulutlara komşu" 161 metrelik kaydırak adrenalin tutkunlarını ağırlıyor
İran’da enerji krizi Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti İran'da enerji krizi! Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti
Zincir market çalışanı kadınlar birbirine girdi Zincir market çalışanı kadınlar birbirine girdi
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı Genç kadından “başörtüsü“ iddiası Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından "başörtüsü" iddiası
Tire’de Çift Cinayeti ve İntihar Tire'de Çift Cinayeti ve İntihar
İsrail İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti İsrail İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı
İsmail Kartal Persepolis’e Süper Lig’den transfer istiyor Çok sürpriz bir isim İsmail Kartal Persepolis'e Süper Lig'den transfer istiyor! Çok sürpriz bir isim
Gümüşhane’de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti Gümüşhane'de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti
Emre Mor’dan sürpriz transfer Emre Mor'dan sürpriz transfer

14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırısına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
14:00
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
13:30
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı
12:33
İsrail’den İran’a yeni saldırı Tebriz Havalimanı vuruldu
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu
20:55
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
20:52
Fenerbahçe’nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray’a imza attı
Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı
20:28
Osimhen Galatasaray’da kalacak mı Yapay zeka açıkladı
Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Yapay zeka açıkladı
20:16
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
20:15
Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
20:08
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux’dan dünyaya Gazze çağrısı
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux'dan dünyaya Gazze çağrısı
20:08
Hindistan’daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
19:47
13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
19:37
ABD Başkanı Trump: İsrail’in İran’a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
19:27
Emre Mor’dan sürpriz transfer
Emre Mor'dan sürpriz transfer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 15:41:15. #7.12#
SON DAKİKA: Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.