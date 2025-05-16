Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Aile Festivali! Bakan Göktaş da katıldı - Son Dakika
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Yaşam

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Aile Festivali! Bakan Göktaş da katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi\'nden Aile Festivali! Bakan Göktaş da katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gaziantep Aile Festivali, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla başladı. Festivalde ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tamamlayarak sunduğu Gaziantep Ailem Mobil Uygulaması'nın lansmanı da yapıldı. Festival, 18 Mayıs'a kadar devam edecek.

16.05.2025 19:33
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gaziantep Aile Festivali, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesiyle beraber aile yapısının güçlendirilmesi, yuvaların birliği, çocukların sağlıkla zihinsel ve bedensel gelişimi için çalışmalar yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliğince Gaziantep Aile Festivalı düzenlendi.

Festivalin kapıları, ünlü spiker Pelin Çift'in sunumuyla düzenlenen açılış programında gösteriler ve performanslarla açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Aile Festivali! Bakan Göktaş da katıldı

BEKLENEN UMRE VE GBB KONUT KUZEYŞEHİR 4. ETAP KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Festivalin açılışında merakla beklenen 41 Yıllık Evlilere Umre Yolculuğu Projesi'ne katılan yaklaşık 10 bin çift arasından kafilelerin belirlendiği kura çekimi yapıldı. Toplam bin 800 kişinin kafileleri belirlendi. GBB Konut Kuzeyşehir 4'üncü Etap 1000 hak sahibinin belirleneceği kuralar protokolün katıldığı törenle yapıldı. Konut projesinde yeni evli çiftlere yüzde 20 kontenjan tanındı.

ÇOCUK HASRETİ ÇEKENLERE BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Şehir Hastanesi, Gaziantep Eczacılar Odası ve NovaFertil Tüp Bebek Merkezi iş birliğinde festival açılışında imzalanan protokolle Bir Umut, Bir Can Tüp Bebek Destek Projesi hayata geçiriliyor. Proje ile belirlenecek şartları karşılayan 200 çiftin bebek hasretine son verilmesi hedefleniyor.

FESTİVAL 3 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Söyleşiler, aile ve çocuklara yönelik etkinlikler, paneller, eğlenceli aktiviteler ve özel çekilişlerin yer aldığı, tüm talep ve problemlere çözüm üretmesinin planlandığı Gaziantep Aile Festivali, Festivaller Parkı'nda 16-18 Mayıs tarihleri arasında devam edecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Aile Festivali! Bakan Göktaş da katıldı

GAZİANTEP AİLEM MOBİL UYGULAMASI TANITILDI

Açılışta ailelere yönelik Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tamamlayarak sunduğu Gaziantep Ailem Mobil Uygulaması'nın lansmanı yapıldı. Uygulamada birçok projeye ulaşım sağlarken, sürpriz hediyeler ile belediye hizmetleri hakkında bilginin yer aldığı uygulama başlatıldı.

MÜJDELER DUYURULDU

Açılışta Büyükşehir Belediyesi'nin ailelere yönelik yeni müjdeleri tek tek sıralandı. 0-6 yaş grubuna yönelik uygun fiyatlı kreş çalışmaları, gece kreşleri, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gaziantep Büyükşehir işbirliğinde 3-6 yaş grubundaki çocuklar için geliştirilen eğitici dijital oyunlar, spor taraması ve antrenmanların yer aldığı "Yetenek Kaşifi Projesi", aile kütüphanesi, ücretsiz kamp aktiviteleri, Aile Akademisi yeni evlenecek çiftlere yönelik eğitimler, ücretsiz nikah, yeni evleneceklere 40 bin TL destek, beyaz eşya, Emekliler Lokali hazırlanan video ile duyuruldu.

Festival alanında ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden olan mobil mamografi aracı, diş tarama aracı, işitme testi aracı ve göz tarama aracı alanda vatandaşlara hizmet verecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Aile Festivali! Bakan Göktaş da katıldı

BAKAN GÖKTAŞ: GAZİANTEP BUGÜN FARK YARATTI

Açılış töreninde konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın aileye, gençlere, yaşlılara yönelik yaptığı çaptığı çalışmaları anlatarak Aile Yılı kapsamında yeni uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmasında festivalin bayram havasında özel ve müstesna geçtiğine dikkat çeken Bakan Özdemir Göktaş, şunları söyledi:

"Festival, aile olma sevincini hissettiğimiz, birliğin ve dayanışmanın en güzel ifadesi. Aynı zamanda burada değerlerimizi yaşattığımız kuşaklararası bir araya getiren çok değerli bir buluşma. Başkanımız beni davet ettiğimden 'En güzel festival Gaziantep'te olacaktır' dedim ve Gaziantep bugün fark yarattı. Aile sadece aynı sofrayı paylaşmak değil, aynı yüreği taşımaktır. Aile zor zamanlarda kenetlenmenin, sevinçlerde çoğalmanın adıdır. Tarihten bugüne nice zorluklarla ailemizin gücüyle aştık, milli mücadelede cepheye evlat yollayan anaların duasında vardı. Ailemiz köklü geçmişimizdir, Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi ailemizi istikbalimiz kılmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. 2025 aylı yılını aile yılı ilan ederek aileyi güçlendirmeyi, değerlerimizi korumayı, gelecek nesillere sağlam bir miras bırakmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ülkemizin dört bir yanında aileyi merkezi alan projeler hayata geçiriyoruz.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Aile Festivali! Bakan Göktaş da katıldı

BU FESTİVALDEN ALDIĞIMIZ İLHAMLA HER BİRİMİZ EVİMİZİN EN GÜÇLÜ KALE OLMASINI SÜRDÜRECEĞİZ

Konuşmasının devamında Bakan Göktaş toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmanın devam ettiğini ifade ederek sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Tüm vatandaşlarımızı kapsayan politikalarımızla, aileyi daha güçlü, daha güvenli, geleceğe daha güvenle bakan bir toplum haline getiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller güçlü ailelerde yetişir ve güçlü aileler Güçlü Türkiye'nin teminatıdır. Gaziantepliler, bugün birlikte oyunlar oynayacaksınız. Birlikte güleceğiz. Biz sabahtan beri gerçekten çok çeşitli etkinlikler gördük ama en önemlisi birlikte hatırlayacağız. Aile olmak her gün yeniden kurulan bağdır. Çocuklarımızın kahkahalarla umudu yaşlılarımızın ellerinde hatırayı göreceğiz. Bu festivalden aldığımız ilhamla her birimiz evimizin en güçlü kale olmasını sürdüreceğiz."

ŞAHİN: GAZİANTEP MODELİ TÜRKİYE MODELİ OLACAK VE BUNU DÜNYA MODELİ YAPACAĞIZ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şehrin evladı olmaktan dolayı yaşadığı onuru dile getirerek şunları söyledi:

"Peygamber efendimizin hayatına baktığımızda ilk vahi geldiğinde Hira Dağı'ndan indiğinde ailesine sığınıyor. Sevgili peygamberimiz 'Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en iyi olanınızdır' diyor. Bana başarımı soruyorlar ben 'Ana baba duası aldım' diyorum. Eşim arkamda olmasa iki evladımı yetiştirmem mümkün değildi. Bundan dolayı şiddete sıfır toleransın arkasında duracağız. Bu şehri küçük Buhara'dan yeni Buhara yapacağız. Bu şehri aile dostu bir şehir yapacağız. Bu şehri çocuk dostu, kadın dostu, aile dostu, doğa dostu, insan dostu, hayvan dostu bir şehir yapacağız birlikte başaracağız. Bu şehri cennet yapacağız. Bu şehir, Gaziantep Modeli Türkiye Modeli olacak ve bunu dünya modeli yapacağız."

Programda ayrıca Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve İrfan Çelikaslan da konuşma yaptı.

Kültür Sanat, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Aile Festivali! Bakan Göktaş da katıldı - Son Dakika

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