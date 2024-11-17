Gaziosmanpaşa Belediyesi gece yarısı özel mülkü yerle bir etmeye çalıştı

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da düğün organizasyonları düzenleyen New World isimli bir firma 31 Mart seçimlerinin ardından büyük bir mağduriyet yaşamaya başladı.

İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı olan ve vergisini yıllardır düzenli olarak ödeyen firma, gösteri, kongre, ticari fuar ve benzeri etkinlikler organize ederek yüzlerce vatandaşa hizmet ediyordu.

SÖZLEŞME TEK TARAFLI FESHEDİLDİ

Ancak yerel seçimlerde belediyenin AK Parti'den CHP'ye geçmesiyle firmanın Ekim 2026'da bitecek olan sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi ve mekan mühürlendi.

BELEDİYEDEN GECE YARISI OPERASYONU

Belediyenin asıl hamlesi ise geçtiğimiz günlerde bir gece yarısı operasyonuyla geldi. Akşam saatlerinde 700 kişilik bir düğün etkinliği öncesi mekanın girişine barikat kuran ekipler içeriye girişleri engellemek istedi.

Düğün sahiplerinin toplanarak dozerler yardımıyla barikatları kaldırıp masa kurmasının ardından gece yarısı belediye başkan yardımcısının da katıldığı bir operasyon gerçekleştiren Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri bu kez iş makineleriyle yolu paramparça edip mekanı yıkmak istedi.

FİRMA YETKİLİLERİ HABERLER.COM'A KONUŞTU

Söz konusu olaya ilişkin görüntüler ortaya çıkarken New World firması yetkilileri yaşadıkları mağduriyeti Haberler.com'a anlattı. Yetkililer şu ifadeleri kullandı; "Sözleşmemizin bitim tarihi ekim 2026 ancak belediye sözleşmemizi tek taraflı fesih ederek bizi buradan çıkartmak istiyor.

Talebimiz; Biz burada dünya kadar yatırım yaptık ve düğün salonu işletiyoruz. Sattığımız düğünler de hep ileri tarihli düğünlerdir. Takdir edersiniz ki düğün sahipleri salon kiralama işlerini hep öncesinden alıyorlar. Şimdi böyle bir durum olursa gerek müşterilerimiz ve gerekse biz büyük mağduriyet yaşayacağız. Talebimiz sözleşme süremizin sonuna kadar orada kalmaktır.

Biz sayın başkandan bir kaç defa randevu istedik ancak başarılı olamadık. Gopaş A.Ş. Genel Müdürü ise başkanın bizi buradan çıkarmak istediğini söyledi."