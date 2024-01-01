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İstanbul'da büyük yürüyüş! Binlerce insan Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü'ne akın etti - Son Dakika
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İstanbul'da büyük yürüyüş! Binlerce insan Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü'ne akın etti

İstanbul'da binlerce vatandaş, Galata Köprüsü'nde ''Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet'' sloganıyla düzenlenecek yürüyüşe akın etti.

01.01.2024 - 08:26,  Güncelleme: 08:35
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İsrail'den 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapıyor. Saldırılarda 20 binden fazla masum öldürülürken yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" adıyla büyük bir yürüyüş düzenleniyor. Tarihi yürüyüşle hem PKK terörü hem de İsrail zulmü lanetlenecek.

Gazze ve şehitlerimiz için İstanbul'da büyük yürüyüş! On binler Galata'ya akın ediyor

308 STK KATILIYOR

Milli İrade Platformu'ndan yapılan açıklamada, ekim ayından beri Gazze'den gelen haberlerin yaralara yeni yaralar eklediği belirtildi. Katil İsrail'in kadın, çocuk demeden Filistinlileri topyekun ve korkakça yok etmeye çalışması karşısında dünyanın ayağa kalktığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak; bebek, çocuk, kadın demeden katliam yapan İsrail'in karşısında bir an olsun susmadık, susmayacağız. Özellikle sürecin uzamasıyla soykırım kanıksanmaya, rakamlar istatistiğe dönmeye başlamıştır. Buna karşı sessizleşen dünyaya güçlü bir uyarı yapmak istemekteyiz. Yılın ilk mesajını tüm dünyaya Türkiye'den ulaştırmak ve Gazze'deki katliama 'dur' demek için 'yüzyılın yürüyüşünü ve buluşmasını' tertip etmekteyiz. 1 Ocak 2024 saat 08.30 'da Milli İrade Platformu'nun 308 üye kuruluşu, vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kurumlarımızla birlikte Galata Köprüsü'nde buluşuyoruz."

Gazze ve şehitlerimiz için İstanbul'da büyük yürüyüş! Binlerce insan Galata Köprüsü'ne akın etti
Gazze ve şehitlerimiz için İstanbul'da büyük yürüyüş! Binlerce insan Galata Köprüsü'ne akın etti
İstanbul\'da büyük yürüyüş! Binlerce insan Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü\'ne akın etti
YORUMLAR (1)
  • Ahmet yilmaz: GALATASARAY VE FENERBAHÇEYÎ TEBRÎK EDÎYORUM GURURUMUZSUNUZ Yanıtla 4 8

Filistin, İsrail, Gazze, Haberler.com Özel, Toplum, Yaşam, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da büyük yürüyüş! Binlerce insan Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü'ne akın etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da büyük yürüyüş! Binlerce insan Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü'ne akın etti - Son Dakika
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