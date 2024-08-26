Gece 04.00\'te ortaya çıktı! Videoyu izleyip \'\'Deli\'\' diyen de var, övgüler dizen de

Yaşam

İstanbul'da Sultanbeyli'de bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan bir görüntü sosyal medyayı ikiye böldü. Görüntülerde yaşlı bir adamın keçileriyle beraber sokak sokak gezerek vatandaşlara sabah namazına uyanmaları konusunda çağrıda bulundu.

"BİRAZ KORKUNÇ GELDİ BANA"

Kısa sürede büyük ilgi gören videonun altına "Keçileri kaçırmış dayı", "Allah razı olsun dedem", "Yaptığı yanlış uyarılması lazım falan ama niyeyse kızamadım amcaya", "Biraz korkunç geldi bana", "Maşallah dedeme" şeklinde yorumlar yapıldı.