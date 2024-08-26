Gece 04.00'te ortaya çıktı! Videoyu izleyip ''Deli'' diyen de var, övgüler dizen de - Son Dakika
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Yaşam

Gece 04.00'te ortaya çıktı! Videoyu izleyip ''Deli'' diyen de var, övgüler dizen de

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İstanbul'da Sultanbeyli'de sabaha doğru saat 04.00'te keçileriyle birlikte ortaya çıkan bir vatandaş, sabah namazına uyanmaları için insanlara çağrıda bulundu. Bu davranışından dolayı sosyal medyada bir kesim yaşlı adama teşekkür ederken, bir kesim de ''Keçileri kaçırmış'' diyerek tepki gösterdi.

26.08.2024 14:59  Güncelleme: 15:06
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İstanbul'da Sultanbeyli'de bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan bir görüntü sosyal medyayı ikiye böldü. Görüntülerde yaşlı bir adamın keçileriyle beraber sokak sokak gezerek vatandaşlara sabah namazına uyanmaları konusunda çağrıda bulundu.

"BİRAZ KORKUNÇ GELDİ BANA"

Kısa sürede büyük ilgi gören videonun altına "Keçileri kaçırmış dayı", "Allah razı olsun dedem", "Yaptığı yanlış uyarılması lazım falan ama niyeyse kızamadım amcaya", "Biraz korkunç geldi bana", "Maşallah dedeme" şeklinde yorumlar yapıldı.

Gece 04.00\'te ortaya çıktı! Videoyu izleyip \'\'Deli\'\' diyen de var, övgüler dizen de

Sultanbeyli, İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gece 04.00'te ortaya çıktı! Videoyu izleyip ''Deli'' diyen de var, övgüler dizen de - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Behzat: hiç kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. 19 28 Yanıtla
  • Elif Sevilay Çalık: Yaaa maşallah dedeme Rabbim ömrünü hayırlı etsin 28 10 Yanıtla
  • VillaUmut: Adli bi’ vaka olmalı ama millet hayırlı ömür dilemiş, enteresan bir din anlayışları var. 9 26 Yanıtla
  • Burak Gürsoy: ferhattır kesin 29 5 Yanıtla

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SON DAKİKA: Gece 04.00'te ortaya çıktı! Videoyu izleyip ''Deli'' diyen de var, övgüler dizen de - Son Dakika
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