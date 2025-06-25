Gelinin sıra dışı mehir isteği damadı terletti - Son Dakika
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Yaşam

Gelinin sıra dışı mehir isteği damadı terletti

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Gelinin sıra dışı mehir isteği damadı terletti
25.06.2025 11:15
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Gelinin sıra dışı mehir isteği damadı terletti
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Resmi nikah sonrası dini nikahları kıymak isteyen çift imam ile bir araya geldi. Gelin mehir olarak "Londra'da bahçeli bir ev ve bahçesinde bir inek" istedi. İmam altın gibi değeri düşmeyecek bir maden isteyebileceği yönünde uyarıda bulununca gelin bu sefer 1 kilogram altın isteğinde bulundu. Yaşanan diyaloglar güldüren anlara sahne oldu.

"Damadın evlenirken geline verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para ya da mal" olarak bilinen mehirle ilgili zaman zaman ilginç istekler haberlere konu oluyor. Bir gelinin mehir isteği karşısında salondaki herkes şoke oldu.

"LONDRA'DA BAHÇELİ EV VE BAHÇESİNDE İNEK"

Resmi nikahlarından sonra dini nikah kıymak isteyen çift imam ile bir araya geldi. Mehir isteği sorulan gelin, " Londra'da bahçeli bir ev ve bahçesinde bir inek" istedi. Salondakiler gelinin isteği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken gülüşmeler başladı.

SONRA 1 KİLOGRAM ALTIN İSTEDİ

Daha sonra imam, "Altın ya da değeri düşmeyecek bir maden olarak söyleyin. Gram olarak diyeceksiniz mesela 500 gram altın" şeklinde gelini uyardı. Gelin ise bu uyarının üzerine 1 kilogram altın istediğini belirtti. Diyaloglar güldüren anlara sahne oldu.

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Son Dakika Yaşam Gelinin sıra dışı mehir isteği damadı terletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Basar:
    İneğe gerek yok var zaten 78 1 Yanıtla
  • gökhan yılmaz:
    Damadın taytı da evlere şenlik 45 0 Yanıtla
  • Mehmet Balaban:
    Keşke İran'da bir yer isteysdi 43 1 Yanıtla
  • Serhat Dursun:
    yuh kız mı alıyoruz mercedes mi 10 0 Yanıtla
  • Furkan Colak:
    Geçmişteki sevgilileri ile dört bir yanda bedava ilişkiye giriyorlar ama evlenmeye gelince kocalıırndan utanmadan mehir istiyorlar. Din seçmece değildir. Dinde zina yapmak günahtır zina yapmış biri mehir isteyemez. Ya tam uyun ya da aslında olduğunuz gibi davranın. 9 0 Yanıtla
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