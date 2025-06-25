Gelinin sıra dışı mehir isteği damadı terletti

"Damadın evlenirken geline verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para ya da mal" olarak bilinen mehirle ilgili zaman zaman ilginç istekler haberlere konu oluyor. Bir gelinin mehir isteği karşısında salondaki herkes şoke oldu.

"LONDRA'DA BAHÇELİ EV VE BAHÇESİNDE İNEK"

Resmi nikahlarından sonra dini nikah kıymak isteyen çift imam ile bir araya geldi. Mehir isteği sorulan gelin, " Londra'da bahçeli bir ev ve bahçesinde bir inek" istedi. Salondakiler gelinin isteği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken gülüşmeler başladı.

SONRA 1 KİLOGRAM ALTIN İSTEDİ

Daha sonra imam, "Altın ya da değeri düşmeyecek bir maden olarak söyleyin. Gram olarak diyeceksiniz mesela 500 gram altın" şeklinde gelini uyardı. Gelin ise bu uyarının üzerine 1 kilogram altın istediğini belirtti. Diyaloglar güldüren anlara sahne oldu.