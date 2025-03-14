Gelinliği giyip "Koca aranıyor" yazılı döviz ile sokağa çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesine bugün akşam saatlerinde gelinlik giyerek elinde "Koca Aranıyor Mümkünse Zengin" yazılı dövizle fırlayan ve elindeki yazıyı yoldan geçene araç sürücülerine gösteren genç kadın görenleri şaşkına uğrattı.

Yaklaşık 10 dakika caddede "Koca arayan" genç kadının bir gelinlik markasının tanıtım için kameralara geçti ve mizah amaçlı çalışma yapıldığı ortaya çıktı.