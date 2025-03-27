Genç kızın nefes kesen cesareti! Sudan çıkardığını görenler gözlerine inanamadı

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, izleyenleri hem şaşırttı hem de hayran bıraktı. Akarsuya giren genç bir kız, elini suyun dibine daldırarak devasa büyüklükte bir kedi balığını yakalamayı başardı. Büyük bir soğukkanlılıkla hareket eden genç, balığı çıkardığı anlarla izleyenleri hayrete düşürdü.

GÖRÜNTÜ VİRAL OLDU

Söz konusu görüntüler sosyal medya platformlarında hızla yayılarak viral hale geldi. Kullanıcılar, genç kızın cesaretini öven yorumlar yaparken, birçok kişi de olayın nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalıştı.