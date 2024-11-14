Kıymalarda kırmızı et yerine bakın ne kullanmışlar

Yaşam

Icardı\'nin ardından bir yıldız daha sakatlandı

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil ile ilgili karar verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımladığı taklit ve tağşiş yapan firmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Halkın sağlığıyla oynayan firmalar tek tek ifşa ediliyor.

DANA/KUZU KIYMADA KANATLI ET

12 Kasım'da iki ünlü bal firmasında taklit ve tağşiş tespiti yer alırken, halkın sağlığıyla oynayan firmaların sayısı her geçen gün artıyor. 13 Kasım tarihli yeni listede ise 4 farklı marka ve ürün yer aldı. Dana/kuzu kıymada kanatlı eti tespit edilirken, ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda ise mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.