Kıymalarda kırmızı et yerine bakın ne kullanmışlar - Son Dakika
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Yaşam

Kıymalarda kırmızı et yerine bakın ne kullanmışlar

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Tarım ve Orman Bakanlığı her gün gıdada hile yapan firmaları tek tek açıklıyor. Son olarak listeye 4 yeni firma ve ürün girdi. Dana/kuzu kıymada kanatlı eti tespit edildi, ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda ise mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.

14.11.2024 09:11  Güncelleme: 09:21
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımladığı taklit ve tağşiş yapan firmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Halkın sağlığıyla oynayan firmalar tek tek ifşa ediliyor.

DANA/KUZU KIYMADA KANATLI ET

12 Kasım'da iki ünlü bal firmasında taklit ve tağşiş tespiti yer alırken, halkın sağlığıyla oynayan firmaların sayısı her geçen gün artıyor. 13 Kasım tarihli yeni listede ise 4 farklı marka ve ürün yer aldı. Dana/kuzu kıymada kanatlı eti tespit edilirken, ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda ise mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.

Gıda sahtekarları listesine dana/kuzu kıymaya kanatlı eti katan 4 firma daha eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kıymalarda kırmızı et yerine bakın ne kullanmışlar - Son Dakika

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