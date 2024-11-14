Tarım ve Orman Bakanlığı'nın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımladığı taklit ve tağşiş yapan firmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Halkın sağlığıyla oynayan firmalar tek tek ifşa ediliyor.
12 Kasım'da iki ünlü bal firmasında taklit ve tağşiş tespiti yer alırken, halkın sağlığıyla oynayan firmaların sayısı her geçen gün artıyor. 13 Kasım tarihli yeni listede ise 4 farklı marka ve ürün yer aldı. Dana/kuzu kıymada kanatlı eti tespit edilirken, ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda ise mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.
Son Dakika › Yaşam › Kıymalarda kırmızı et yerine bakın ne kullanmışlar - Son Dakika
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