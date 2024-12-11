Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi - Son Dakika
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Yaşam

Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi

Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesini duyurmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından en son açıklanan yeni listede zeytinyağının yanı sıra peynir ve tereyağında hile yapan firmalar göze çarptı. İşte taklit ve tağşiş yapan ürünler listesi.

11.12.2024 16:17
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Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yağ markalarının olduğu birçok firmayı güncel olarak duyurmaya devam ediyor.

Son yayımlanan listede Manisa Akhisar'da yer alan "Kasap Erkan-Erkan Yöntem" adlı firmanın kıymasında tırnaklı eti tespit edildi.

SON LİSTEDEKİ HİLELERİN ÇOĞU İSTANBUL'DAN

Bakanlığın son listesinde İstanbul'dan birçok firma yer aldı. Sözcü Gıda ve Kozmetik adlı İstanbul Fatih'te faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği limon aromalı şeker ve çikolatalarda ilaç etken maddesi tespit edildi.

Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi

Ekonomi Türkiye, Güvenlik, Ekonomi, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Sami Yen:
    Duyurunca ne oluyor anlamıyorum, yalandan bir ceza ödeyip işlerine devam ediyorlar. Toplumun sağlığı ile oynamak çok ucuz. Tüm yetkilileri 20'şer sene içeri atacaksın, ürünleri imha edeceksin, tüm mal varlıklarına el koyacaksın, işletmeyede el koyup satışa çıkaracaksın. O zaman hile ortadan kalkar mecburen. 3 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    ceza yaz hirsizliga devam et diyor bakanlik komedi yaa afrikada bile olmaz boyle sey 2 0 Yanıtla
  • Özgür Özer:
    Engelleme yok, caydırıcı ceza yok sadece çıkıp açıklama yapıyorlar. Buldukları çözüm değil sorunun devamını sağlamak… 2 0 Yanıtla
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