Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi

Yaşam

Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yağ markalarının olduğu birçok firmayı güncel olarak duyurmaya devam ediyor.

Son yayımlanan listede Manisa Akhisar'da yer alan "Kasap Erkan-Erkan Yöntem" adlı firmanın kıymasında tırnaklı eti tespit edildi.

SON LİSTEDEKİ HİLELERİN ÇOĞU İSTANBUL'DAN

Bakanlığın son listesinde İstanbul'dan birçok firma yer aldı. Sözcü Gıda ve Kozmetik adlı İstanbul Fatih'te faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği limon aromalı şeker ve çikolatalarda ilaç etken maddesi tespit edildi.