Gökmen Çiçek, uyuşturucuyla mücadelede kararlı: Hiçbir gencimizi kurban vermeyeceğiz

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İmza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte uyuşturucuya karşı sürdürülen mücadelenin detaylarını paylaştı. Şehrin dört bir yanında güvenlik kamerası sayısını artırarak güvenlik önlemlerini güçlendirdiklerini belirten Çiçek, "Güven Timlerimiz şehrin her yerinde görevde, vatandaşlarımız huzur içinde yaşasın diye çalışıyoruz" dedi.

10 BİN 500 LİSANSLI SPORCUYA ULAŞTILAR

Gençleri sporla tanıştırmak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla her mahallede spor okulları açtıklarını ifade eden Vali Çiçek, "ERVA Spor Okulları ile Kayseri'nin 44 mahallesinde ve 3 ilçemizde faaliyet gösteriyoruz" diyerek bu projede 10 bin 500 lisanslı sporcuya ulaştıklarını kaydetti. Vali Çiçek, projenin, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının katkılarıyla genişletildiğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ KAYSERİ'DE AÇILIYOR

Uyuşturucudan kurtulmak isteyen gençler için yapılan yatırımlardan da bahseden Çiçek, Türkiye'nin en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezinin Kayseri'de açılacağını açıkladı. "Kasım ayının sonuna kadar bu merkezi tamamlayacağız" diyen Vali Çiçek, "Bu merkezde gençlerimize 6 ay boyunca rehabilitasyon hizmeti sunacağız ve onları bu illetten kurtarmak için yanlarında olacağız" şeklinde konuştu.

"HİÇBİR GENCİMİZİN KAYBOLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Emniyet ve jandarma birimlerinin desteğiyle annelere yönelik narkotik eğitimler verildiğini belirten Çiçek, "Bu savaşta annelerle, babalarla, hemşerilerimizle el ele vererek devam edeceğiz. Hiçbir gencimizin kaybolmasına izin vermeyeceğiz. Hiçbir gencimizi zehir tacirlerine kurban vermeyeceğiz" diyerek mücadelede toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.