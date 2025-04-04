İzmir'de bir işletmede mayonez hazırlayan bir kişinin hijyen kurallarına uymadığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde, işletme çalışanının yumurtanın sarısını ayırırken hiçbir hijyen önlemi almadığı görüldü.
Hijyen kurallarının ihlal edildiği anlar kısa sürede gündem olurken, birçok vatandaş gıda güvenliği konusunda endişelerini dile getirdi. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine, yetkililerin işletmeye yönelik bir denetim yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.
Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntünün altına "Bu ne iğrençlik", "İzmir sokak lezzetleri Hindistan'ı geçti", "Birde gargara yapsaydın abi", "Hindistan sokak lezzetlerini izleyip ticarete atılmış" şeklinde yorumlar yapıldı
Son Dakika › Yaşam › Görüntü Hindistan'dan değil Türkiye'den! Vatandaşın sağlığını böyle hiçe saydı - Son Dakika
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