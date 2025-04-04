Görüntü Hindistan'dan değil Türkiye'den! Vatandaşın sağlığını böyle hiçe saydı - Son Dakika
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Yaşam

Görüntü Hindistan'dan değil Türkiye'den! Vatandaşın sağlığını böyle hiçe saydı

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İzmir'de bir işletmede mayonez hazırlayan kişinin yumurtanın sarısını ayırırken hijyen kurallarını ihlal ettiği görüntüler büyük tepki çekti.

04.04.2025 11:49
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İzmir'de bir işletmede mayonez hazırlayan bir kişinin hijyen kurallarına uymadığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde, işletme çalışanının yumurtanın sarısını ayırırken hiçbir hijyen önlemi almadığı görüldü.

GÖZLER YETKİLİLERE ÇEVRİLDİ

Hijyen kurallarının ihlal edildiği anlar kısa sürede gündem olurken, birçok vatandaş gıda güvenliği konusunda endişelerini dile getirdi. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine, yetkililerin işletmeye yönelik bir denetim yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

"BU NE İĞRENÇLİK"

Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntünün altına "Bu ne iğrençlik", "İzmir sokak lezzetleri Hindistan'ı geçti", "Birde gargara yapsaydın abi", "Hindistan sokak lezzetlerini izleyip ticarete atılmış" şeklinde yorumlar yapıldı

Görüntü Hindistan\'dan değil Türkiye\'den! Vatandaşın sağlığını böyle hiçe saydı

Hindistan, Türkiye, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Görüntü Hindistan'dan değil Türkiye'den! Vatandaşın sağlığını böyle hiçe saydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bayram Sahinoglu:
    nerede İzmir belediyesi'ni zabıtaları ulan şu İzmir belediyesi Bir kere de adam gibi çalışsa yıllardan beri CHP zihniyeti yönetiyor bu İzmir belediyesini Bir kere de işinizi yapın be 8 7 Yanıtla
  • 145353:
    eldivensiz doğal olmuyor dayı 8 1 Yanıtla
  • nilem2820:
    sırf siyaset olsun diye yayınlanan video annenize de söyleyin yumurtayı hamuru eldivensiz yapmasın 6 1 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    el kararı yapıyor işte 3 2 Yanıtla
  • aragorn:
    ÖNCESİNDE SİGARA İÇMİŞMİ YADA ALETİ KAŞIMIŞMI ÖYLEYSE SIKINTI YOK HA HA HA İZMİRDE KİTLE MÜSAİT YERLER, ONLAR YEMEYİ ÇOK SEVERLER. 2 2 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    sanki diğer şehirlerde farklıda hemen izmire yüklenmiş yine gericiler 1 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Ayrıştırma tesisi :) Gün geçmiyor ki, hijyenin başkentinden bir haber gelmesin. 1 0 Yanıtla
  • 6490203:
    çoğu mutfak böyle ama biz görmüyoruz 0 0 Yanıtla
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