Görüntü Türkiye\'den! Köpeğinin bağrışlarına uyandı, gördükleri karşısında hayrete düştü

Zafer El:

Allah korudu geçmiş olsun köpek bile köpekken tehlike anında sahibinin bulunduğu evi arkasına aldı savundu mslh. doğu bölgesi bu aylarda gece köpeklerini baglamasın kurt saldırılarına karşı savunmasız oluyorlar köpeğin salık olması hayatını kurtardı yine gelirler aynı yere dikkat etsinler alana kadar uğraşırlar doğada ki yaban hayatını kışın ağır koşullarında beslenme yapılması uygun olur denk gelirse insanida götürürler izi bulunmaz