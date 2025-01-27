Görüntü Türkiye'den! Köpeğinin bağrışlarına uyandı, gördükleri karşısında hayrete düştü - Son Dakika
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Yaşam

Görüntü Türkiye'den! Köpeğinin bağrışlarına uyandı, gördükleri karşısında hayrete düştü

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Ardahan'da gece yarısı köye inen aç kurtlar, gözlerine kestirdikleri köpeği parçalamak istediler ama işler hiç de istedikleri gibi gitmedi. Köpek kurt sürüsüne cesurca karşı koyarken, bağrışlar sonrası cama çıkan vatandaş ise gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

27.01.2025 10:03  Güncelleme: 10:15
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Kış şartlarının çetin geçtiği Ardahan'da yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar zaman zaman yerleşim yerlerine inerek köpekleri hedef alıyor. Önceki gün kaydedilen bir görüntü ise izleyenleri adeta dehşete düşürdü.

Görüntülerde gece yarısı kurt sürüsünün hedef aldığı köpeğin saldırılara çaresizce karşı koymaya çalıştığı görülüyor. Köpeğin bağrışlarına uyanan sahibi ise gördükleri karşısında hayrete düştü.

Görüntü Türkiye\'den! Köpeğinin bağrışlarına uyandı, gördükleri karşısında hayrete düştü

Hayvanlar, Türkiye, Ardahan, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Görüntü Türkiye'den! Köpeğinin bağrışlarına uyandı, gördükleri karşısında hayrete düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Abuzer Kadayıf:
    Videoyu çeken komşu da hiç müdahale etmiyor köydede komşuluk ölmüş 66 10 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    İnsanlık da ölmüş videoyu çekenler için 57 7 Yanıtla
  • recep balcı:
    helal olsun aslan parçasına tüyü kadar ömrü olsun kurt sürüsünün önüne atlıyor istese saklanabilir di 62 1 Yanıtla
  • Ahmet Yıldız:
    sağa sola yemek koyun yedin hayvanlar o zaman saldırmaları için gerek kalmaz 40 23 Yanıtla
  • Engin Engo:
    KÖPEK SAĞLAM 52 0 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    köyde başka it yokmu yardıma gelsin 42 8 Yanıtla
  • Zafer El:
    Allah korudu geçmiş olsun köpek bile köpekken tehlike anında sahibinin bulunduğu evi arkasına aldı savundu mslh. doğu bölgesi bu aylarda gece köpeklerini baglamasın kurt saldırılarına karşı savunmasız oluyorlar köpeğin salık olması hayatını kurtardı yine gelirler aynı yere dikkat etsinler alana kadar uğraşırlar doğada ki yaban hayatını kışın ağır koşullarında beslenme yapılması uygun olur denk gelirse insanida götürürler izi bulunmaz 35 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Türkiye'nin köpeği bile böyle olur. Kendini Kurt zanneden Fetö Pkk ya duyrulur 29 6 Yanıtla
  • Okan Oruc:
    köpek akıllı sırtını duvara verere geri çekildi boşluğa cıkaydı şuan ... 27 0 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    ablamın anne silahı terlikle saldırı anı 9 0 Yanıtla
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