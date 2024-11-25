Görüntü Türkiye\'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi

Ferudun Ozmen:

Nasıl insansınız siz Allah aşkına.. Hastalandı diye sokağa mı terk edilir işini görürken iyiydi değil mi. Sokağa terk edeceğine veterinere götürsene madem hasta son gününe kadar bakmak zorundasın Allah ın sana emaneti o yazıklar olsun sizin insanlığınıza.