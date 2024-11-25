Görüntü Türkiye'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi - Son Dakika
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Yaşam

Görüntü Türkiye'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi

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Dün hava sıcaklığı -1 dereceyi bulduğu Erzurum'da yolun ortasında sahipsiz bir at donup kaldı. O anlar ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.

25.11.2024 12:39  Güncelleme: 12:44
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Türkiye'nin en soğuk illerinin başında gelen Erzurum'da Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa Mahallesi'nde yakalandığı hastalık nedeniyle sahibi tarafından sokağa terk edilen at, eksi 1 dereceyi bulan soğuk nedeniyle caddede donup kaldı. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

VATANDAŞLAR EKİPLERİ ARADI

Bir süre sonra vatandaşlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sahipsiz atı, hayvan barınağına götürdü.

Görüntü Türkiye\'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi

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Son Dakika Yaşam Görüntü Türkiye'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • ertan güler:
    Bizde insanız diye geçinelim, yazık olmuş hayvana :( 176 3 Yanıtla
  • MUSTAFA BEŞTAŞ:
    Bu hayvanların canı yokmu sanıyorsunuz bu hayvanların çektiği eziyet hepimizin boynunadır 159 4 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Allâhım sen zorda olanlara yardım et yarabbi 123 0 Yanıtla
  • k K:
    Bu hayvanı başıboş bırakıp böyle acı çekerek donmasına neden olan kişiyi de böyle acı çektirerek ölmesine neden olmak gerekmezmi? 101 3 Yanıtla
  • uRaZ’ın DÜNYASI:
    yazıklar olsun söylenecek söz yok ... 79 0 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Hayvanların rezilliğine bak. Daha nice kediler kopekler. Tamamı belediyenin suçu 61 6 Yanıtla
  • Talat Uzun:
    Ey vicdansizlar , ey Allah'tan korkmazlar. Allah bunların hesabını bizlerden soracak. Yazıklar olsun ... 59 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Nasıl insansınız siz Allah aşkına.. Hastalandı diye sokağa mı terk edilir işini görürken iyiydi değil mi. Sokağa terk edeceğine veterinere götürsene madem hasta son gününe kadar bakmak zorundasın Allah ın sana emaneti o yazıklar olsun sizin insanlığınıza. 56 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Hayvan severim diye böbürlenler sizin hayvan sevginiz sadece kedi ve köpekten ibaret muhtemelen 35 10 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Yalan haber -5 -10 derecede hiç bir at donmaz donsa bile ayakta duramaz 9 20 Yanıtla
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