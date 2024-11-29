Görüntüyü izleyenler mest oluyor: Cennetlik adam işte - Son Dakika
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Yaşam

Görüntüyü izleyenler mest oluyor: Cennetlik adam işte

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Küçük bir kız çocuğu, işten gelip kendilerine yemek hazırlayan babasını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. O esnada baba ve kız arasında geçen diyaloglar izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

29.11.2024 12:19
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İşten gelir gelmez mutfağa girerek çocukları için yemek hazırlayan emekçi babanın görüntüleri kısa sürede viral oldu. Kızı tarafından kayda alınan babanın naifliği izleyenlerin içini ısıttı.

"CENNETLİK ADAM İŞTE"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Hayat bazı insanlara dinlenmek gibi bir seçenek sunmaz", "Allah herkese böyle kıymet bilen evlat nasip etsin", "Babası çocuğun kahramanı olmuş. Artık bizim de kahramanımız", "Cennetlik adam işte", "Dünyadaki en büyük huzur bu işte" şeklinde yorumlar yapıldı.

Görüntüyü izleyenler mest oluyor: Cennetlik adam işte

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Son Dakika Yaşam Görüntüyü izleyenler mest oluyor: Cennetlik adam işte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mehmet Yılmaz:
    Allah kimseyi şefkatli anne babadan mahrum bırakmasın iyiki varlar 121 0 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Benim ufaklıkla PS5 oyununda yenilirse hıncını benden çıkarıyor. İşte bu yüzden her istediğini elde eden çocuk ile edemeyen çocuk arasında inanılmaz kalite farkı oluyor. Hem daha mutlu oluyorlar hemde elindekinin kıymetini biliyorlar. 80 1 Yanıtla
  • Emre Karaslar:
    Allah im herkese hayırlı evlat nasip etsin . 75 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    çocuklar hep böyle küçük kalsalar, malesef öyle olmuyor işte büyüyünce dertleri de büyüyor babacım demeleri kalmıyor diller sivriliyor 40 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bu bir " beyefendi " davranisi.. holding patronu ya da su sirkette bu maasli insan olmak degil Beyefendilik. 29 3 Yanıtla
  • Burak Öztürk:
    Bu da bişey mi Ferhat eserin anasını görün bi de siz ))) 10 13 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    Kurgu ???????????? 2 12 Yanıtla
  • Muhendis:
    Allah azmini arttirsin inşallah.zorluklari kaldirsin yolundan 9 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Aynı ben. 1 0 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    ?????? 0 0 Yanıtla
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