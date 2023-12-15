Göztepe Devlet Hastanesi\'nde çekilen köpek fotoğrafları tepki çekti

Sokak köpeği saldırılarında son dönemde artış yaşanırken soğuk havadan kaçan sokak köpekleri Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ndeki hasta kabul alanına girdi. Tablo karşısında hayrete düşen vatandaşlar, olaya müdahale etmeyen yetkililere tepki gösterdi.

Türkiye sokak köpeği sorununu çözemedi.

Uzun yıllardır sokaklarda terör estiren başıboş köpekler, hem sosyal hayatı olumsuz etkiliyor hem de direkt veya dolaylı yoldan ölümlere neden oluyor.

Son verilere göre köpek saldırılarında 21 ayda 40'ı çocuk 92 kişi hayatını kaybederken çok daha fazlası yaralandı.

Daha günler öncesinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde, okul yolunda köpeklerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Köpekler kapalı kamusal alanları da mesken tuttu

Yaşanan bu son vahim olaydan sonra yetkililerden önlem alınması için olumlu mesajlar verilse de benzer tablolar kamuoyuna yansıyor.

Öyle ki köpekler sadece sokakları değil, kapalı kamusal alanları da esir aldı.

Geçtiğimiz günlerde umuma açık bir asansörü mesken tutan köpek görüntülerinden sonra şimdi de bir hastaneden benzer görüntüler geldi.

Ankara'da başıboş köpek saldırısında ağır yaralanan çocuğun babası konuştu

Hasta bekleme alanına yayıldılar

İstanbul'un Göztepe ilçesinde bulunan Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nin hasta bekleme alanından çarpıcı görüntüler objektiflere yansıdı.

Her gün binlerce hastanın ziyaret ettiği, onlarcasının muayene olmak için sıra beklediği alana gelen köpekler, kimseye aldırış etmeden zemine yayıldı.

Halkın sağlık bulmak için geldiği hastanede bu tür bir görüntüyle karşılaşanlar şaşkınlığını gizleyemezken güvenliğin ve yetkililerin olaya müdahale etmemesi de tepki çekti.