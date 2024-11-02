Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en yaşlı timsahı 120 yaşında öldü - Son Dakika
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Yaşam

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en yaşlı timsahı 120 yaşında öldü

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Dünyanın en büyük timsahı Cassius, Avustralya'daki barınakta 120 yaşında öldü. 5.5 metre uzunluğu ve bir tonu aşan ağırlığıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Cassius, 37 yıldır kendisini yakalayan timsah avcısı George Craig ile dosttu. Craig'in (94) bakımevine yerleşmesinden kısa süre sonra sağlığı bozulan dev timsah, günü yaşama veda etti.

02.11.2024 11:43  Güncelleme: 11:48
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Avustralya'nın Queensland eyaletinde bulunan Marineland Melanesia Timsah Barınağı'nın ünlü sakini Cassius hayata gözlerini yumdu. 5.5 metre uzunluğu ve bir tonu aşkın ağırlığıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dev timsah, esaret altındaki en büyük timsah unvanını taşıyordu.

1984 yılında yakalanmadan önce bölgede teknelere saldırıp sığırları avlayarak korku saçan Cassius, barınakta geçirdiği 37 yıl boyunca kendisini yakalayan timsah avcısı George Craig ile özel bir dostluk kurdu. Craig'in torunu ve timsahın bakıcılarından Toody Scott, "Büyükbabam saatlerce Cassius'un yanında otururdu. Son zamanlarda tekerlekli sandalye kullanmasına rağmen, Cassius onu her gördüğünde yanına gelirdi" dedi.

94 yaşındaki Craig'in Ekim ayında bakımevine yerleşmesinden kısa süre sonra Cassius'un sağlığı bozulmaya başladı. 15 Ekim'deki sağlık kontrolünde sorun görülmeyen dev timsah, birkaç gün sonra yemek yemeyi reddetti ve Cumartesi sabahı bölmesinde ölü bulundu.

Barınak yetkilileri sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, "Vahşi doğadaki timsahlardan çok daha uzun yaşayan Cassius'u çok özleyeceğiz. Sevgisi ve anıları kalbimizde yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en yaşlı timsahı 120 yaşında öldü
Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en yaşlı timsahı 120 yaşında öldü
Guinness Rekorlar Kitabı\'na giren dünyanın en yaşlı timsahı 120 yaşında öldü

Avustralya, Hayvanlar, Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en yaşlı timsahı 120 yaşında öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Burak Şan:
    Mekanı cennet olsun 15 5 Yanıtla
  • Samsun Sporlu:
    şimdi hesap vakti :) 11 2 Yanıtla
  • Murat Çil:
    maşallah resmen Dünya'ya kazık çakmış adam ölmese timsahta yaşamaya devam edecekmiş 5 1 Yanıtla
  • Samet Hanlı:
    Bursasporlular seri üzgün :( 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Can:
    Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. 1 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    timsah gözyaşları döküyorum 0 0 Yanıtla
  • eware shler:
    Işıklar içinde uyusun 0 0 Yanıtla
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