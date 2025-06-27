Günal Şen: "Web3, Engelliler İçin Hem Gelir Hem Özgüven Kaynağı Olabilir" - Son Dakika
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Yaşam

Günal Şen: "Web3, Engelliler İçin Hem Gelir Hem Özgüven Kaynağı Olabilir"

Günal Şen: "Web3, Engelliler İçin Hem Gelir Hem Özgüven Kaynağı Olabilir"
27.06.2025 19:41
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İstanbul Blockchain Haftası'na katılan Stickman kurucusu Günal Şen, felçli bir birey olarak Web3 dünyasına katılım sürecini ve bu alanın engelliler için sunduğu fırsatları anlattı. Şen, engellilere yönelik projeler geliştirerek onların eğitim almasını ve sektörde aktif rol üstlenmesini hedefliyor. Web3'ün özgüven ve gelir sunduğunu vurguladı.

İstanbul Blockchain Haftası, kripto para ve Web3 dünyasının geleceğini şekillendiren önemli isimleri bir araya getirirken, etkinliğin belki de en dokunaklı hikâyesi Stickman kurucusu Günal Şen'den geldi. Web3'ün yalnızca teknoloji değil, aynı zamanda toplumsal kapsayıcılık için de bir araç olabileceğini kanıtladı.

BİR KAZADAN LİDERLİĞE: STICKMAN'İN DOĞUŞU

19 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası boyundan aşağısı felçli kalan Günal Şen, teknolojiyi ağzındaki çubukla kullanarak yaşamını sürdürüyor. Web3 topluluğunda "Stickman" lakabıyla tanınan Şen, bu dijital dünyanın sunduğu fırsatlarla engelleri aşarak kendi girişimini kurdu. "Bu benim hikâyem," diyen Şen, projesiyle engelli bireylerin Web3 alanına katılımını artırmayı hedefliyor.

ENGELLİLER İÇİN BİR FIRSAT: EK GELİR VE ÖZGÜVEN

Şen'in kurduğu platform, engelli bireylerin bu alanda eğitim almasını, seminerlere katılmasını ve aktif dijital bireyler hâline gelmesini sağlıyor. "Web3 benim hayatımda çok şey değiştirdi. Bilgisayara oturduğumda hastalığımı unutuyorum, sağlıklı insanlar gibi hissediyorum," sözleriyle bu dünyaya katılımın ne denli dönüştürücü olduğunu anlatıyor. Medikal masraflar gibi yüksek yaşam giderleriyle mücadele eden engelliler için Web3, hem ekonomik hem de psikolojik olarak umut vadediyor.

Kripto Para, Blockchain, Ekonomi, Finans, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Günal Şen: 'Web3, Engelliler İçin Hem Gelir Hem Özgüven Kaynağı Olabilir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Günal Şen: "Web3, Engelliler İçin Hem Gelir Hem Özgüven Kaynağı Olabilir" - Son Dakika
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