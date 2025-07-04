Güneş yakıp kavuracak! Meteoroloji'den 17 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı - Son Dakika
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Yaşam

Güneş yakıp kavuracak! Meteoroloji'den 17 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı

Güneş yakıp kavuracak! Meteoroloji\'den 17 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı
04.07.2025 09:54
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5-12 Temmuz tarihleri arasında hava sıcaklıklarının yurt genelinde 4-6 derece artacağını söyledi. Meteoroloji, 17 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı geçti. İstanbul Valiliği ise kronik hastalığı olan vatandaşlar, yaşlılar ve çocukların saat 11.00-16.00 aralığında dışarı çıkmaması gerektiği konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5-12 Temmuz tarihleri arasında hava sıcaklıklarının ülke genelinde 4-6 derece artacağını duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırarak şu ifadeleri kullandı: "Az önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzden aldığımız verilere göre; önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları ciddi derecede artış gösterecek. Bu da; hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde!"

İSTANBUL VALİLİĞİ SAAT VEREREK UYARDI

İstanbul Valiliği, aşırı sıcak uyarısı yaparak şu uyarılarda bulundu: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelere göre; bölgemizde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren başlayarak artacağı, mevsim normallerinin 4 ilâ 6 °C derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.

İlimizde; 05 Temmuz ila 12 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının 34 (°C)'ye kadar yükseleceği tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

17 İLE SARI, 2 İLE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji, Adana, Artvin, Giresun, Kars, Malatya, Niğde, Rize, Sivas, Bayburt, Adıyaman, Erzurum, Mersin, Kayseri, Kahramanmaraş, Samsun, Trabzon ve Ardahan'a sarı, Giresun ve Ordu'ya turuncu kodlu uyarı verdi.

Adana, Malatya, Niğde, Sivas, Adıyaman, Mersin, Kayseri ve Kahramanmaraş'a rüzgar; Artvin, Giresun, Rize, Ordu, Samsun ve Trabzon'a yağmur; Kars, Bayburt, Erzurum ve Ardahan'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat, Bayburt, Artvin, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatı kesimleri ile Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat, Bayburt, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatı kesimleri ile Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Son Dakika Yaşam Güneş yakıp kavuracak! Meteoroloji'den 17 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güneş yakıp kavuracak! Meteoroloji'den 17 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı - Son Dakika
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