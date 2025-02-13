Diyarbakır'ın bir köyünde yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. 10 yaşındaki bir çocuk, atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeği fark edince hiç tereddüt etmeden harekete geçti. Küçük çocuk kendini riske atarak köpeği kuyudan çıkarmayı başardı. Çamura bulanmış halde kurtarılan köpek, kısa sürede temizlenerek sağlığına kavuşturuldu.
Olayın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, birçok kullanıcı "Gerçek kahramanlık budur" ve "İnsanlık dersi veren bir çocuk" yorumlarında bulundu.
Son Dakika › Yaşam › Günün kahramanı Diyarbakır'dan! 10 yaşındaki çocuk herkese insanlık dersi verdi - Son Dakika
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