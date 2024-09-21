Haberler.com ekibi, Park Of İstanbul\'u ziyaret etti

Yaşam

Haberler.com ekibi, bugün aileleriyle birlikte Park Of İstanbul'u ziyaret etti. Burada Poi Restoran'da kahvaltı eden ekip, daha sonra doğa yürüyüşü yaparak hayvanat bahçesini gezdi.

DOĞA İLE İÇİÇE

Ekip, hayvanat bahçesinde papağan, maymun ve yılanlarla temas etti. Birçok farklı türden hayvanla bir araya gelen ekip, aynı zamanda hayvan tedavi ve rehabilite merkezi olan Park Of İstanbul'da önemli bilgiler aldı. Hayvanların nasıl bakıldığına ve tedavi edildiğine şahit olurken birçok hatıra fotoğrafı da çektirdi. Hayvanat bahçesi gezisinden sonra Haberler.com ekibi aileleri ile beraber macera parkurunda keyifli zaman geçirdiler.

60 FARKLI TÜR 400'DEN FAZLA HAYVAN BULUNUYOR

İstanbul Çekmeköy'de bulunan Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi'nde 60 farklı türden 400'ü aşkın hayvan bulunuyor. Mesire alanı ve restoranların bulunduğu kompleksin içinde macera ve adrenalin sevenler için çeşitli parkurlar da bulunuyor.