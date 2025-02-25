Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi - Son Dakika
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Yaşam

Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Hacı Sabancı\'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Hacı Sabancı'nın Uzay isimli bir oğlu olduğu ortaya çıkmasının ardından anne F.D. tarafından açılan babalık davası sonuçlandı. İstanbul 16. Aile Mahkemesi, küçük Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetti.

25.02.2025 13:00
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Hacı- Arzu Sabancı çiftinin en büyük oğlu olan Hacı Sabancı'nın, 2 Şubat 2021'de dünyaya gelen bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Uzay isimli küçük çocuğa ait DNA örnekleri ile Hacı Sabancı'dan alınan örnekler eşleşirken; Adli Tıp Kurumu raporuyla Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu belirlenmişti.

SON DURUŞMA GÖRÜLDÜ

DNA sonucunun çıkması ardından babalık davasının son duruşması bugün İstanbul 16. Aile Mahkemesi'nde görüldü. F.D, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği DNA raporunu mahkemeye sunarak davanın kabulünü talep etti.

"DNA RAPORU GÜVENİLİR DEĞİL" SAVUNMASI

Hacı Sabancı'nın avukatı ise Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporunun güvenilir olmadığını iddia ederek, "Rapor denetime elverişli olmamakla birlikte sonuca nasıl varıldığı belli değildir. Rapordaki yüzde 99,9 eşleşme oranı yeterli değildir" sözleriyle davanın reddini istedi.

MAHKEME SON NOKTAYI KOYDU

Tarafların son sözlerini dinleyen mahkeme kararını verdi. Oda TV'nin aktardığına göre; İstanbul 16. Aile Mahkemesi, davanın kabul edilmesine karar vererek ve küçük Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetti.

Hacı Sabancı, olayın patlak vermesi sonrası eşi ve kızlarıyla çekildiği bir kareyi kırmızı kalp emojisi eşlinde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

Bir süre sonra Nazlı Sabancı'dan da paylaşım gelmişti. Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı ile çekildikleri bir kareyi kalp emojisi ile paylaşarak "Sorun yok" mesajı vermişti.

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Son Dakika Yaşam Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • soner çakırlar:
    3 dakikalık haram zevk ve mirasa yeni ortak hayırlı olsun 11 0 Yanıtla
  • Casper:
    Dedelerin Parasını Yiyorlar 11 0 Yanıtla
  • Ahmet Bavli:
    Zinanın dibine vuruyorlar bütün dünya herşey elllerinin altında hicbisey olmuyor bunlara 2 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    sabancıların kemikleri sızladı 0 0 Yanıtla
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