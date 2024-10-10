Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı - Son Dakika
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Yaşam

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu İstanbul, Ankara ve birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Hafta sonu başlaması beklenen yağışlar özellikle Marmara ve Orta Karadeniz'de görülecek.

10.10.2024 07:50
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Tüm hafta boyunca etkisini gösteren sıcak hava, İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere birçok ilde hafta sonu yerini yağışa bırakıyor.

YAĞMURLAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve Ankara ile birlikte birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

12 Ekim Cumartesi günü başlaması beklenen yağış, özellikle Marmara ve Orta Karadeniz'de görülecek. Pazar günü ise yağışlar, tüm Karadeniz'de etkisini gösterecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı

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Son Dakika Yaşam Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı - Son Dakika
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