Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi - Son Dakika
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Yaşam

Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi

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Yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren Halil Konakcı, vaaz vermek için gittiği Erzurum'da bir grup tarafından protesto edildi.

24.02.2025 12:03
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Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam olarak görev yapan Halil Konakçı, vaaz vermek için gittiği Erzurum'da İttihat ve Terakki dönemini hedef alan sözleri nedeniyle bir grup tarafından protesto edildi.

HALİL KONAKCI NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde İttihat ve Terakki dönemini yerden yere vuran ve kurucuları için "Tüm hainler İttihat ve Terakki içinden çıktı" ifadelerini kullanan Konakcı'ya Üsküdar Mihrimah Sultan Cami'nde bir vatandaş "Şehit Talât Paşa'ya hain diyen birisi Türkiye'de hiç bir camide konuşamaz" diyerek tepki göstermişti.

DİYANET SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın şikayeti üzerine sosyal medyada yayınlanan videoları tepki çeken imam Halil Konakçı hakkında idari soruşturma başlatmıştı. Dikbayır, Diyanet İşleri Baş müfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yardımcısı Hüseyin Akdağ'ın kendisiyle görüştüğünü ve bilgisine başvurduğunu duyurmuştu.

Halil Konakcı\'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum\'da protesto edildi

Halil Konakçı, Erzurum, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Muhammed ilker Can:
    Halil hocam Biraz daha dayan, yakında tüm gerçekleri rahatça konuşabileceksin, rabbim yar ve yardımcın olsun, bir sonraki seçim, vatan hainlerinin TÜRKİYE den kaçmasına sebep olacak 160 182 Yanıtla
  • Mustafa POLAT:
    Tarihi bilmeyenin ona buna sallaması, bir zümreye hoş görünmek için bilmese bile vaaz etmesi menfaat hırsıdır kayda alınmaması gerek.. 100 63 Yanıtla
  • Yaw he:
    yavaş yavaş kendini belli etmeye başladı Pelsinvanyada ki malum kişi de böyle böyle başlamış... 63 94 Yanıtla
  • Sedat Genç:
    bir gurup chp kafalı toplasan on kişi etmez.. 56 78 Yanıtla
  • Önder null:
    halil dilencisi din tucarlarina gecit vermeyin. 67 55 Yanıtla
  • Turgut Tarlacı:
    Gerçek İslamiyeti bilen bir tek Erzurum halkı varmış,bundan sonra benim için Erzurumluların yeri başka 45 34 Yanıtla
  • Nadir cankurt:
    Birincisi hiç şüphesiz Talat Paşa'nın sadrazam olması yani Osmanlı Devleti'nin en yetkili ağzı olması; ikincisi ise Talat Paşa'nın Makedonya Rizorta Locası'na kayıtlı bir mason olmasıdır3. Makedonya Rizorta Locası İtalya Maşrık-ı Azamı'na bağlı olduğu için İtalyan konsolosluğunun yarı resmi himayesi altındaydı4 48 27 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    adam tum hainler ordan cikti,ittihat ve tarakkicilerin hepsi hain demiyor 32 23 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    Bir dönemin kahramanları başka dönemin hainleri ,bir dönemin hainleri başka bir döneminde kahramanları oluyor ,iktidarlara göre değişiyor 43 4 Yanıtla
  • Murat:
    Ben burada Halil kokanck yapılan bir tepki göremedim. iki grup bir birine efendice bişeyler söylemiş o kadar 27 14 Yanıtla
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