Hapşırığını tutmaya çalışan kişinin boğazı patladı

Hapşırığını tutmaya çalışan bir kişinin boğazında patlama meydana geldi. Hastanede çekilen röntgende boynunun her iki tarafında yırtık tespit edilen kişi ölümden döndü.

HAPŞIRIĞINI TUTMAYA ÇALIŞAN ŞAHIS ÖLÜMDEN DÖNDÜ

İskoçya'da ilginç bir olay meydana geldi. Hapşırığını tutmaya çalışan bir kişi, bir süre sonra rahatsızlandı. Boynunun her iki tarafı şişen şahıs, neredeyse hareket edemeyecek hale geldi. Hastaneye giden şahıs hemen röntgene alındı.

BOĞAZI PATLADI

Röntgende doktorlar karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Şahsın boğazının patladığı, boynunun her iki tarafında yırtık olduğu belirlendi. Göğsündeki akciğerler arasındaki boşlukta hava biriken şahıs, ameliyata alınmadı. Ağrı kesici verilen şahıs daha sonra taburcu edildi.

HAPŞIRIĞI TUTMAYA ÇALIŞMAK ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Hapşırmanın hava yollarındaki basıncın artmasına neden olduğunu belirten doktorlar, bunu içeride tutmanın basından 20 kat daha artmasına yol açacağını belirterek uyardı.