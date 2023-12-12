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Hapşırığını tutmaya çalışan kişinin boğazı patladı - Son Dakika
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Hapşırığını tutmaya çalışan kişinin boğazı patladı

İskoçya'da hapşırığını tutmaya çalışan bir kişi ölümden döndü. Boynunun her iki tarafı şişen, hareket etmekte zorlanan kişi hastaneye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Çekilen röntgende boğazının patladığı, boynunun kemikleri arasında yırtık olduğu tespit edilen adamın akciğerleri arasındaki boşlukta hava biriktiği belirlendi. Ameliyat edilmeyen adama ağrı kesici verildi.

Hapşırığını tutmaya çalışan kişinin boğazı patladı
12.12.2023 - 16:04,
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Hapşırığını tutmaya çalışan bir kişinin boğazında patlama meydana geldi. Hastanede çekilen röntgende boynunun her iki tarafında yırtık tespit edilen kişi ölümden döndü.

Hapşırığını tutmaya çalışan adamın boğazı patladı

HAPŞIRIĞINI TUTMAYA ÇALIŞAN ŞAHIS ÖLÜMDEN DÖNDÜ

İskoçya'da ilginç bir olay meydana geldi. Hapşırığını tutmaya çalışan bir kişi, bir süre sonra rahatsızlandı. Boynunun her iki tarafı şişen şahıs, neredeyse hareket edemeyecek hale geldi. Hastaneye giden şahıs hemen röntgene alındı.

BOĞAZI PATLADI

Röntgende doktorlar karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Şahsın boğazının patladığı, boynunun her iki tarafında yırtık olduğu belirlendi. Göğsündeki akciğerler arasındaki boşlukta hava biriken şahıs, ameliyata alınmadı. Ağrı kesici verilen şahıs daha sonra taburcu edildi.

Hapşırığını tutmaya çalışan adamın boğazı patladı

HAPŞIRIĞI TUTMAYA ÇALIŞMAK ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Hapşırmanın hava yollarındaki basıncın artmasına neden olduğunu belirten doktorlar, bunu içeride tutmanın basından 20 kat daha artmasına yol açacağını belirterek uyardı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Yaşam
YORUMLAR (1)
  • murat özdemir: Saatte 250km hızla vucuttan çıkmaya çalışan hapşırığı kim tutsa ölür. Yanıtla 0 0

Sağlık, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hapşırığını tutmaya çalışan kişinin boğazı patladı - Son Dakika
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