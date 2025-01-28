Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor - Son Dakika
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Yaşam

Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

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Çektiği video ile hemcinslerine tavsiyelerde bulunan bir kadının ''Kocanla ilgileneceksin. Kocana hizmet edeceksin. Adam niye alıyor seni? Boş bırakmaya gelmez'' şeklindeki sözleri büyük tepki çekti.

28.01.2025 16:49
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Bir kadının sosyal medyada yayılan ve "Kocanla ilgileneceksin. Kocana hizmet edeceksin. Adam niye alıyor seni? Boş bırakmaya gelmez, dışarısı malum" ifadelerini kullandığı bir video, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"KADININ DÜŞMANI YİNE KADIN"

Özellikle kadınların büyük tepkisini çeken bu videonun altına "Kadının düşmanı yine kadın", "Az biraz kendine saygın olsun", "Kocana hizmeti mecburiyetten değil sevdiğinden yaparsın", "Buna 'kadın' demek, kadınlar hakarettir", "Bu mimiklerde birini ciddiye alıp dinleyemem" şeklinde yorumlar yapıldı.

Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Sosyal Medya, Yaşam, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Kadın egosu denen bişey var. Aşması zordur. Tepki verenler o egosunu yenemeyen kadınlar. Oysa kız haklı. Egosunu bir dakikalığına kenara bırakıp gerçekçi biçimde konuşmuş. NOKTA. 254 24 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    doğru 203 12 Yanıtla
  • Kağan Türksoy:
    Babalarımızın dedelerimizin evlilikleri neden uzun sürdü? Çünkü kadın akrabalarımız kocalarına, ailelerine hizmet etti. Kocalarına yardımcı oldu, dikbaşlılık yapıp aile reisi olmaya çalışmadı. Bir uçakta bir kaptan pilot, bir de yardımcı pilot vardır. İki kaptanlı uçak düşer. 180 17 Yanıtla
  • abdullah kara:
    çok doğru, böyle kadınlar lazım bu ülkeye 161 18 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    niye tepki çeksin ki kadın doğru dobra dobra gerçekleri söylemiş yani 128 14 Yanıtla
  • Tuncer Bosss:
    ??Helal olsun senin gibi bir eşim olsun isterim 111 15 Yanıtla
  • Trgtyldz:
    bence haklı ama kadın çalışıyorsa biraz esneme payı vardır 90 22 Yanıtla
  • Mehmet B:
    haklı 93 8 Yanıtla
  • res:
    Evlen benle 63 14 Yanıtla
  • Ali Sahin:
    Cook dogru soylemis 56 7 Yanıtla
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