Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Yaşam

Katil de kurbanlar da yan yana

Bir kadının sosyal medyada yayılan ve "Kocanla ilgileneceksin. Kocana hizmet edeceksin. Adam niye alıyor seni? Boş bırakmaya gelmez, dışarısı malum" ifadelerini kullandığı bir video, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"KADININ DÜŞMANI YİNE KADIN"

Özellikle kadınların büyük tepkisini çeken bu videonun altına "Kadının düşmanı yine kadın", "Az biraz kendine saygın olsun", "Kocana hizmeti mecburiyetten değil sevdiğinden yaparsın", "Buna 'kadın' demek, kadınlar hakarettir", "Bu mimiklerde birini ciddiye alıp dinleyemem" şeklinde yorumlar yapıldı.