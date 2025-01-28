Bir kadının sosyal medyada yayılan ve "Kocanla ilgileneceksin. Kocana hizmet edeceksin. Adam niye alıyor seni? Boş bırakmaya gelmez, dışarısı malum" ifadelerini kullandığı bir video, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Özellikle kadınların büyük tepkisini çeken bu videonun altına "Kadının düşmanı yine kadın", "Az biraz kendine saygın olsun", "Kocana hizmeti mecburiyetten değil sevdiğinden yaparsın", "Buna 'kadın' demek, kadınlar hakarettir", "Bu mimiklerde birini ciddiye alıp dinleyemem" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Yaşam › Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor - Son Dakika
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