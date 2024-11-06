Herkesi şaşırtacak! İşte Rahmi Koç'un en büyük hayali - Son Dakika
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Yaşam

Herkesi şaşırtacak! İşte Rahmi Koç'un en büyük hayali

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Rahmi Koç, en büyük hayalinin plansız, programsız bir plajda akşama kadar mayoyla gezmek olduğunu açıkladı.

06.11.2024 17:09
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Türkiye'nin en zengin iş insanlarından Rahmi Koç, en büyük hayalini açıkladı. Koç, plansız, programsız bir biçimde plajda akşama kadar mayoyla gezmenin en büyük hayali olduğunu, ancak bunu hiç gerçekleştiremediğini dile getirdi.

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Caroline Koç'un sahibi olduğu Selamlique İstanbul markası için kamera karşısına geçti ve ünlü oyuncu Nejat İşler'in sorularına yanıt verdi.

Programın bir bölümünde İşler, Koç'a "Çocukken kurduğunuz en büyük hayal neydi?" sorusunu yöneltti. Koç'un bu soruya yanıtı ise, "Plansız, programsız bir plajda akşama kadar mayoyla gezmek. Ancak maalesef hiç olmadı" oldu.

Herkesi şaşırtacak! İşte Rahmi Koç\'un en büyük hayali

Rahmi Koç, Ekonomi, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Herkesi şaşırtacak! İşte Rahmi Koç'un en büyük hayali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Adem Kaçar:
    Yüreğim parçalandı 38 2 Yanıtla
  • Adem Kaçar:
    Allah başka dert vermesin hacı abi 39 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    rabbim seni başımızdan eksik etmesin rahmi baba 8 20 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    senin derdini ben 20 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    birseyi de eleştirmeyin ulan sizene adamın hayalinden sizin bu dünyada hayaliniz yoksa zaten boş yasiyosunuzdur boş yapmayın saygılı olun rahmi babaya 11 9 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    demekki çok parada huzur vermiyor insana gecinecek kadar olsun yeter 14 0 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    adamın derdine bak ya 10 2 Yanıtla
  • okan:
    Yazık biz onu hep yapıyoruz sen yapamassın fakir işi bu 9 1 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    Aman en büyük hayalin 5 vakit namaz ve Allah'a dua etmek yardım etmek olsaydı zaten şaşardim Rahmi bey 6 3 Yanıtla
  • k K:
    Para gezmek istedigi pilajdaki kumlar gibi kum. Zavali fukara parasizlikta gezemiyormus plajda ona aramizda para toplayip gonderelimmi belediye otubus bileti icin birde pilazda yeyip icmesi masrafi icin. 2 5 Yanıtla
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