Herkesi şaşırtacak! İşte Rahmi Koç\'un en büyük hayali

Yaşam

Türkiye'nin en zengin iş insanlarından Rahmi Koç, en büyük hayalini açıkladı. Koç, plansız, programsız bir biçimde plajda akşama kadar mayoyla gezmenin en büyük hayali olduğunu, ancak bunu hiç gerçekleştiremediğini dile getirdi.

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Caroline Koç'un sahibi olduğu Selamlique İstanbul markası için kamera karşısına geçti ve ünlü oyuncu Nejat İşler'in sorularına yanıt verdi.