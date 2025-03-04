Herkül İzmir'de! Tek başına araçları savurup attı - Son Dakika
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Yaşam

Herkül İzmir'de! Tek başına araçları savurup attı

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İzmir'de bir genç, yol kenarına hatalı şekilde park edilen ve trafiği aksatan araçları tek başına kaldırarak yolu açtı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin hızla yayılmasıyla birlikte genç için "Herkül" benzetmesi yapıldı.

04.03.2025 09:47  Güncelleme: 09:55
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Dar bir sokakta yanlış park edilen araçlar nedeniyle yol kapanınca genç, çevredekilerden yardım beklemek yerine kendi gücünü kullanarak araçları kaldırım kenarına taşıdı. İzleyenler büyük şaşkınlık yaşarken,

"HERKÜL İZMİR'DE"

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler için kullanıcılar, "Gerçekten inanılmaz bir güç!", "Keşke herkes bu kadar duyarlı olsa" ve "Herkül İzmir'de!" gibi yorumlar yaptı. Olayın ardından birçok kişi genci merak ederken, kim olduğu soruları gündeme geldi.

Herkül İzmir\'de! Tek başına araçları savurup attı

3-sayfa, Gündem, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Herkül İzmir'de! Tek başına araçları savurup attı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • 146314:
    Yapacak haber bulamıyorsanız destek olalım:) 28 3 Yanıtla
  • mert çelik:
    kaldırım kenarına yanasmıs ıkı aracın sadece arka bagaj kısmını kaldırıp ıttırıyor.onu kaldıramaz motor var..cocukken ıkı kısı rahatca bunu yapabılıyordu...hem yol genıs olup ıkı aracta yanyana gecebılmıs..tek sorun acemı oldukları ıcın yavas gecmısler..aslında sorun yok..cehalet heryerde..onune gelene ehlıyet verılıyor 9 6 Yanıtla
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