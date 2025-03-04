Dar bir sokakta yanlış park edilen araçlar nedeniyle yol kapanınca genç, çevredekilerden yardım beklemek yerine kendi gücünü kullanarak araçları kaldırım kenarına taşıdı. İzleyenler büyük şaşkınlık yaşarken,
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler için kullanıcılar, "Gerçekten inanılmaz bir güç!", "Keşke herkes bu kadar duyarlı olsa" ve "Herkül İzmir'de!" gibi yorumlar yaptı. Olayın ardından birçok kişi genci merak ederken, kim olduğu soruları gündeme geldi.
Son Dakika › Yaşam › Herkül İzmir'de! Tek başına araçları savurup attı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)