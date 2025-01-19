Hukukçu ve koleksiyoner Halûk Perk hayatını kaybetti

Yaşam

Hukukçu, koleksiyoner ve müzeci olarak Türkiye'nin kültür ve bilim hayatına damga vurmuş olan Halûk Perk hayatını kaybetti.

Perk'in cenazesi 20 Ocak Pazartesi günü ikindi namazında Kuba Camii'nden kaldırılacak.

HALUK PERK KİMDİR?

1958'te İstanbul'da doğan Halûk Perk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimi gördü. Perk, 1999 yılında Arkeolojik Eser Koleksiyoncuları Derneği'ni kurdu ve başkanlığını yaptı. 2002 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan kendi adına özel müze açma izni alarak Halûk Perk Müzesi'ni hayata geçirdi. Koleksiyonlarını yalnızca toplamakla kalmayıp kitaplaştıran, sergiler düzenleyen, müzeler açan Perk, kültür varlıklarını koruma ve bilim dünyasına katkıları ile ülkesine büyük hizmetlerde bulundu.

48 ESER KALEME ALDI

"Anadolu'da Ticaret Terazi Ağırlıkları ve Tartı Aletleri", "Görsel ve Belgelerle Sağlık Eğitimi Tarihi", "Belgeler ve Objelerle Diş Hekimliği Tarihi" gibi özel çalışmaların da aralarında bulunduğu 48 eser kaleme alan ve sayısız dikkat çekici makaleye imza atan Halûk Perk, aynı zamanda Türkiye'de ilk "Deniz Ticaret Müzesi"nin kurulmasına Kuşadası Belediyesi ile işbirliğinde bulunarak öncülük etti. Buna ek olarak koleksiyonunun nadide parçalarıyla Dokuz Eylül Üniversitesi "Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi"nde ve Rezan Has Müzesi'nde "Neolitik'ten Selçuklu'ya Sessiz Tanıklar" sergilerine önemli katkı sağladı. Geliştirdiği sayısız projelerle, müzecilik ve koleksiyonculuk alanında ülkesine bilinç kazandırmak için çaba gösterdi.