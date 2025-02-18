Hüseyin Öztel: 'Hava tahminlerinde yeni bir çağ açılmak üzere' - Son Dakika
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Yaşam

Hüseyin Öztel: 'Hava tahminlerinde yeni bir çağ açılmak üzere'

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Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Haberler.com stüdyosunda sunucu Saygı Ünlü'nün konuğu oldu. Öztel, hava tahminlerinde yeni bir çağın başladığını belirterek, atmosferdeki kirliliğin beş katına çıktığını ve İstanbul'da yaz aylarında 44 derece sıcaklığın görülebileceğini söyledi.

18.02.2025 15:43
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Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Haberler.com'da Saygı Ünlü'nün sorularını yanıtladı. Öztel, hava tahminlerinin geçmişe göre çok daha başarılı yapıldığını ve atmosferdeki değişimlerin iklim üzerinde ciddi etkiler yarattığını dile getirdi.

"ATMOSFERDEKİ KİRLİLİK 5 KATINA ÇIKTI"

Öztel, atmosferin insan faaliyetlerinden büyük ölçüde etkilendiğini vurgulayarak, "Atmosferdeki kirlilik 5 katına çıktı. Bu durum hava tahminleri kadar iklimsel değişiklikleri de doğrudan etkiliyor" dedi. Ayrıca, atmosferi değiştirmeye yönelik müdahalelerin beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Hüseyin Öztel: 'İstanbul'da 44 dereceyi göreceğiz'

"HAVA TAHMİNLERİNDE YENİ BİR ÇAĞ AÇILMAK ÜZERE"

Gelişen teknolojiyle hava tahminlerinin giderek daha doğru hale geldiğini belirten Öztel, "Bu çağda elimizde tahmin modelleri ve yazılımlar var. Yakın tarihte hava tahminlerinde çok daha başarılı sonuçlar alacağız" diye konuştu.

Hüseyin Öztel: 'İstanbul'da 44 dereceyi göreceğiz'

"İSTANBUL'DA 44 DERECEYİ GÖRECEĞİZ"

Öztel, Türkiye'nin farklı bölgelerinde beklenen hava olaylarına değinerek, " İstanbul'da yaz aylarında 44 dereceyi göreceğiz. Ayrıca Bursa, Çanakkale ve Ankara'da kar yağışı bekleniyor" ifadelerini kullandı. Öztel, metanın tehlikeli bir gaz olduğunu ve plastik geri dönüşümünden üretilen ürünlerin daha detaylı araştırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Hüseyin Öztel: \'Hava tahminlerinde yeni bir çağ açılmak üzere\'

Teknoloji, İstanbul, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Hüseyin Öztel: 'Hava tahminlerinde yeni bir çağ açılmak üzere' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Taner Avcı:
    yansııın istanbullll 4 10 Yanıtla
  • Demhat Melik:
    Bu da ya tutarsa diye sallıyor. Kış için donacaz dediniz yağmur bile yağmadı doğru düzgün ne diyecez o zaman. Allahın dediği olur 3 0 Yanıtla
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