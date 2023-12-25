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Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü - Son Dakika
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Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi, renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Huzurevi sakinleri, duvarları tuvale dönüştürerek yaşam alanlarına renk kattı. Büyükşehir Belediyesi'nin sağlıklı yaşam etkinliklerine bir yenisini ekleyerek, huzurevi sakinlerinin sosyal yaşamını zenginleştirdi. Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ressamları ile huzurevi sakinleri, ortak kullanım alanlarının duvarlarını bir tuval gibi kullanıp, çizimler yaparken, çizimleri renklendirme işini huzurevi sakinleri üstlendi.

Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü
25.12.2023 - 13:35,  Güncelleme: 13:38
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi, renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kimi grafiti, kimi yağlı boya yapan huzurevi sakinleri, duvarları tuvale dönüştürüp, kendi ortak yaşam alanlara renk kattı.

Bursa'da 7'den 70'e toplu tüm kesimlerine yönelik farklı aktiviteleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, huzurevi sakinlerinin de sağlıklı bir yaşam sürmesine yönelik etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Gerek kültürel ve sanatsal aktivitelerle dolu atölye çalışmaları gerekse farklı gezi etkinlikleriyle sosyal bir yaşam süren huzurevi sakinleri, bu kez renkli bir etkinliğe imza attı.

Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ressamları, huzurevi binası içindeki ortak kullanım alanlarının duvarlarını bir tuval gibi kullanıp, çizimler yaparken, çizimleri renklendirme işini ise huzurevi sakinleri üstlendi. Bazı huzurevi sakinleri, ellerine aldıkları sprey boya ile grafitideki hünerlerini sergilerken, bazıları ise duvarlara el baskısı yapıp, geleceğe iz bıraktı.

Hafta sonu boyunca devam etkinlikte huzurevi adeta sanat atölyesine dönerken, birbirinden farklı resimlerle duvarda renk cümbüşü yaşandı. Yaşam alanlarına renk katmanın keyfini yaşayan huzurevi sakinleri, kendilerine bu imkanı sunun ressamlara teşekkür etti.

Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü
Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü
Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü
Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü
Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Sondakika.com - Yaşam
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Etkinlikler, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

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