Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
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Yaşam

Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

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Huzurevinde kalan Selahattin amca, kendisini arayıp sormayan çocuklarına yürek burkan sözlerle sitem etti. Kısa sürede viral olan görüntünün altına bir kesim ''Allah evladın da hayırlısını nasip etsin'' şeklinde yorum yaparken, bir kesim de ''Ne yaptın da ziyaretine gelmiyorlar'' diyerek yaşlı adamı suçladı.

19.12.2024 17:15  Güncelleme: 17:22
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Evlatları tarafından huzurevine terk edilen ve kimsenin kendisini arayıp sormadığını ifade eden yaşlı adamın sitem dolu sözleri kısa sürede gündem oldu.

Kendisini ziyaret etmeyen çocukları için "Okumuş cahil" ifadelerini kullanan Selahattin amcanın sitemi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kesim "Allah evladın da hayırlısını nasip etsin" yaşlı adamın çocuklarına tepki gösterirken, bir kesim de "Ne yaptın da ziyaretine gelmiyorlar" diyerek yaşlı adamı suçladı.

Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

İnsan Hakları, Sosyal Medya, Güncel, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • oktay sayar:
    Z kuşagının hiç bir ahlaki değere sahip çıkma özelligi kalmadı ,ilerde buna benzer durumlar ,çok yaşanır 232 10 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Allah kimseyi evladıyla sınamasın 187 3 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    Büyütüp okutmuş tek suçu bu Allah sabır versin 151 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    nur yüzlü dedem rabbin yardımcın olsun inşallah 120 6 Yanıtla
  • Kayhan Cavlun:
    besle kargayı oysun gözünü 120 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Dede yi rahat bırakın 93 2 Yanıtla
  • Tarık:
    çocuklarınızı İslam'a göre büyütmezseniz düşeceğiniz yer burası. müslüman bir kişi buna yapamaz..yaparsa dini eksiktir ve bin kere hacca gitse cennete giremez. çünkü anne ve babaya karşı gelme 7 büyük günahının biridir. 72 20 Yanıtla
  • Murat Itibar:
    eden ettigini bulur 29 59 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    hiç.bir ata evladının kötü olduğunu istemez.adam ne yaparsa yapsın atadır.cocukları götünü kurtardı demekki 58 2 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    mevcut durum kuşaktan değil anlayıştan kaynaklanıyor o kuşakları da unutmayın ki bizler yetiştiriyoruz anlayış saygı ve vicdan sahibi yapamazsak ortaya böyle bir tablo çıkıyor bazen de mevcut durum aileden değil çevreden kaynaklanabiliyor 55 0 Yanıtla
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