İbrahim Biter: Dünyada 32 medeniyetin yaşadığı başka bir şehir yok

Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olan Mardin Dernekleri Federasyonu Kurucu Genel Başkanı İbrahim Biter, Mardin'in eşsiz kültürel mirasını ve federasyon çatısı altındaki başarı hikayelerini paylaştı. Spordan medyaya, kültürel etkinliklerden tanıtım çalışmalarına kadar birçok alandaki deneyimlerini izleyicilerle buluşturdu.

MARDİN'DE FUTBOL, İSTANBUL'DA İNŞAAT VE TEKSTİL

İbrahim Biter, çocukluk dönemindeki ilgi alanlarına değinerek, "Mardin'de en çok ilgi alanımız futboldu" ifadelerini kullandı. İstanbul'a geldikten sonra iş dünyasına atıldığını belirten Biter, "İstanbul'a gelince inşaat işiyle birlikte tekstile başladık" diyerek girişimci ruhunu ortaya koydu.

BURSA'DA MEDYA SERÜVENİ: "ÇOK BÜYÜK KAYIPLAR YAŞADIM"

Biter, yerel yayıncılık deneyimi sırasında yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı: "Bursa'da yerel yayıncılık yaparak maddi anlamda çok büyük kayıplar yaşadım." Ancak bu sürecin kendisine önemli tecrübeler kazandırdığını da vurguladı.

"TARİHTEKİ İLK MARDİN TANITIM GÜNLERİ'Nİ YAPTIK"

Mardin'in kültürünü tanıtmak için attıkları adımları anlatan Biter, "Federasyona yakışır bir 'Kültür Evi' yaptık" ve "Mardin Tanıtım Günleri'nin tarihteki ilkini yaptık ve başardık" sözleriyle önemli bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"DÜNYADA 32 MEDENİYETİN YAŞADIĞI BAŞKA BİR ŞEHİR YOK"

Mardin'in benzersiz yapısını vurgulayan Biter, "Dünyada 32 medeniyetin yaşadığı başka bir şehir yok" diyerek kentin tarihsel ve kültürel zenginliğini gururla anlattı.