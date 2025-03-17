İDO, Sirkeci-Harem hattında sefer sayısını artırdı!

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), her yıl milyonlarca yolcu ve aracı taşıdığı Sirkeci-Harem hattında, artan talebi karşılamak ve yolcularına daha hızlı hizmet sunmak amacıyla sefer sayılarını %15 oranında artırdı. 2024 yılında yaklaşık 2 milyon yolcu ve 1,5 milyon aracı güvenle taşıyan İDO, 2025 yılında da İstanbul trafiğini rahatlatmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

İki Kıtayı 15 Dakikada Birleştiren Hızlı ve Konforlu Ulaşım İstanbul'un en önemli ulaşım hatlarından biri olan Sirkeci-Harem, sadece iki kıtayı birbirine bağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yolcularına Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde keyifli bir yolculuk sunuyor. Trafikte saatlerce zaman kaybetmek yerine, bu hattı tercih edenler yalnızca 15 dakikada kıta değiştirme imkânına sahip oluyor.

EKONOMİK, HIZLI VE KEYİFLİ YOLCULUK

Kış sezonunda sabah 06:00 ile akşam 21:00 saatleri arasında kesintisiz hizmet sunan İDO, özellikle yoğun saatlerde İstanbul trafiğine etkili bir alternatif sağlamak ve bekleme sürelerini minimuma indirmek için sefer sayılarını artırdı. Yolcular, ekonomik ve konforlu bir yolculuk yaparken, şehir trafiğine de keyifli bir mola verme fırsatı yakalıyor.

DENİZ ULAŞIMIYLA ZAMANDAN VE BÜTÇEDEN TASARRUF

Son dönemde alternatif ulaşım araçlarına yapılan zamlar, İstanbulluları daha ekonomik çözümler aramaya yönlendirirken, İDO'nun sunduğu "İDO Arabalı" uygulaması büyük ilgi görüyor. Gidiş-dönüş biletlerinde özel fiyat avantajı sunan bu uygulama, hattın cazibesini daha da artırıyor. Hem zamandan tasarruf etmek hem de uygun fiyatlarla kıta değiştirmek isteyen yolcular, İDO'nun avantajlarından yararlanarak İstanbul trafiğinin stresinden uzaklaşıyor. Hızlı, konforlu ve ekonomik bir ulaşım seçeneği sunan İDO, İstanbul trafiğine denizden çözüm getirmeye devam ediyor. Sirkeci-Harem hattındaki sefer artışıyla, daha fazla yolcunun bu avantajlardan faydalanmasını sağlayan İDO, İstanbul'un ulaşım yükünü hafifletmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İDO HAKKINDA

Marmara Bölgesi'ndeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla kurulan İDO, deniz taşımacılığı konusunda 37 yıldır hizmet vermektedir. Dünyanın önde gelen deniz ulaştırma işletmelerinden biri olan İDO, Marmara Bölgesi'nin yanı sıra, 2024 yılında Ege Bölgesi'nde tatil turizmine yönelik seferler yapmaya da başlamıştır. Marmara Bölgesi'nde Eskihisar, Topçular, Yalova, Bandırma, Bursa ve Marmara Adası seferleri bulunan İDO, bugün Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde yaklaşık 50 gemi ile hizmet veren büyük bir filo olarak ulaştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. İDO, yolcu beklentileri doğrultusunda kendini geliştiren, yenilikçi ve sürdürülebilir faaliyetleri ile hızlı, emniyetli, konforlu deniz taşımacılığı hizmetleri sunmayı misyon edinmiştir. Yüksek yolcu memnuniyeti yaklaşımını ilke edinen İDO, her sezon artırarak taşıdığı yolcu, araç sayısı ve 2024 yılında Ege Adaları'na başlattığı yurt dışı rotalarıyla da pazardaki ürün yelpazesini çeşitlendirmeyi hedeflemektedir.