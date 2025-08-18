İki gündür yangınla boğuşan Çanakkale\'den sevindiren haber

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale Gelibolu'daki orman yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimiz yangınlardan etkilenmemiştir" açıklamasında bulundu.

Çanakkale iki gündür orman yangınlarıyla boğuşuyor. Dün Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İKİ GÜNDÜR CANLA BAŞLA MÜCADELE

Yangının çıktığı ilk andan itibaren ekipler büyük bir özveriyle yangına müdahale ederken; yangın tarihi alanları da tehdit etti.

TARİH ALAN KAPATILDI

Yangın nedeniyle Tarihi Alan'ın kuzey hattına girişler durduruldu. Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı" "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle, ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur" açıklamasında bulundu.

SEVİNDİREN HABER GECE SAATLERİNDE GELDİ

Gelibolu'dan sevindiren haber ise gece saatlerinde geldi. Sosyal medya hesabından ülkedeki son yangınlarına ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gelibolu yangınının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı.

Yumaklı açıklamasında "Çanakkale/ Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi ile büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır.. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİTLİKLERİMİZ ETKİLENMEDİ"

"Tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimiz yangınlardan etkilenmemiştir" bilgisini de veren Yumaklı ayrıca "Adana İmamoğlu'ndaki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarımız sürmektedir. Yeşil Vatanımızı savunmaya var gücümüzle devam edeceğiz" dedi.