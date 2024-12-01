İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan'dan 'heykel' çıkışı: Tapınmak için olmadıkça yapılabilir - Son Dakika
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Yaşam

İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan'dan 'heykel' çıkışı: Tapınmak için olmadıkça yapılabilir

İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan\'dan \'heykel\' çıkışı: Tapınmak için olmadıkça yapılabilir

İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan, bir okurunun sorduğu ''Çizdiğim tabloları satıp gelir elde etmem helal olur mu'' ve ''Canlı resmi yapmanın haram olması hususunda sizin fikriniz nedir'' sorularına yanıt verdi. Ahlak dışılığa yönlendirici olmadıkça canlı resmi dahil hiçbir resim yapmanın haram olmadığını belirten Demircan, ''Tapınmak için olmadıkça heykel de yapılabilir'' dedi.

01.12.2024 20:32
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İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan dikkat çeken bir sorunun yanıtını verdi.

Demircan, Mirat Haber'deki köşesinde bir okurunun yönelttiği, "Çizdiğim tabloları satıp gelir elde etmem helal olur mu?", "Canlı resmi yapmanın haram olması hususunda sizin fikriniz nedir?" ve "Daha önceden kazandığım paraların hükmü nedir?" sorularını yanıtladı.

Demircan'ın cevabı şu şekilde:

"RESİM YAPMAK HELALDİR"

"Tapınmaya ve ahlak dışılığa yönlendirici olmadıkça canlı resmi dahil hiçbir resim yapmak haram değildir.

İslâm'ın ilk dönemlerinde Putperestlik yollarını tıkamak için geçici yasaklama getirilmiştir.

Devrimizderesim çekmek veya canlı varlıkların resmini yapmakta putperestliğe yol açmak gibi bir sakınca da yok gibidir. Dinimizin Peygamberimizin de uygulamakla yükümlü olduğu kaynağı KUR'ÂN'dır. Rabbimizin Kitabı olan Kur'ân'da hiçbir yasak yoktur.

"TAPINMAK İÇİN OLMADIKÇA HEYKEL DE YAPILABİLİR"

Kur'ân'da Hz. İbrahim'in heykelleri kırışı anlatılır. Ancak heykellerin kırılışı, dikkatimiz çekildiği üzere tapınma konusu olması sebebiyledir. Çünkü Kur'ân'da cinlerin Hz. Süleyman için heykeller yaptıkları olumlu bir dille aktarılmaktadır. Bu açıklama bize de örnektir. (SEBE' 13)

Çalışmalarınızı aksatmadan sürdürün. Konuya Kur'ân çizgisinde bakamayan hocalarımız bazı güzel sanat dallarına ilgisiz kalmamıza sebep olmuşlardır. Onları dikkate almayın.

Kazancınız da Helaldir.

At ile ilgili Vakfım için bastırmak istediğim bir kitapçığım var. Bir at resmi de bizim için yapmanız veya güzel bir at resmi seçerek göndermeniz ricamdır.

Allah İslâmî duyarlılığımızı artırsın ve yardımcımız olsun."

Eğitim, Yaşam, Sanat, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan'dan 'heykel' çıkışı: Tapınmak için olmadıkça yapılabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Bu Kim:
    harama helal denecek kadar ileriye gitmiş yapilan heykel yada resim canlinin olursa Allah c. c mahşerde canlandirmisini isteyecek 5 19 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    ulen ne ilahiyatçı bu Atatürk cu la bilerek program yapıyorlar herkes tapsin diye 12 7 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    sen tam bir anladın 9 5 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    tam yol putpereslige gidiyoruz 0 7 Yanıtla
  • Oktay KARACA:
    Her sorunumuz bitti şimdi tapınmak için değilse heykel yapılabilir fetvasında. Fe subhanallah. Bu memleketin %90 ı namaz kılmaz hoca. İlk sualin Namqz olduğunu ve bir mü’min in göstergesinin Namaz olduğunu söyle. 3 2 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Örümcek beyinli dincilerden bıkmıştır zaten. Teşekkürler 3 2 Yanıtla
  • yavuz d:
    ibrahim sen o ismini degistir bence cunku sen tam bi anladin sen onu:) 3 2 Yanıtla
  • Aa:
    geçmişte tapinilan objeler olmaz 0 1 Yanıtla
  • Coşkun Aksu:
    Çöp 0 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Hocam faydası olmayan heykeli niye yapalım niye yapiyok saçma boş işler kime ne faydası olmuş heykel yapılacağına aç insan doyurun 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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