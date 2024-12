İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan\'dan \'heykel\' çıkışı: Tapınmak için olmadıkça yapılabilir

Yaşam

İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan dikkat çeken bir sorunun yanıtını verdi.

Demircan, Mirat Haber'deki köşesinde bir okurunun yönelttiği, "Çizdiğim tabloları satıp gelir elde etmem helal olur mu?", "Canlı resmi yapmanın haram olması hususunda sizin fikriniz nedir?" ve "Daha önceden kazandığım paraların hükmü nedir?" sorularını yanıtladı.

Demircan'ın cevabı şu şekilde:

"RESİM YAPMAK HELALDİR"

"Tapınmaya ve ahlak dışılığa yönlendirici olmadıkça canlı resmi dahil hiçbir resim yapmak haram değildir.

İslâm'ın ilk dönemlerinde Putperestlik yollarını tıkamak için geçici yasaklama getirilmiştir.

Devrimizderesim çekmek veya canlı varlıkların resmini yapmakta putperestliğe yol açmak gibi bir sakınca da yok gibidir. Dinimizin Peygamberimizin de uygulamakla yükümlü olduğu kaynağı KUR'ÂN'dır. Rabbimizin Kitabı olan Kur'ân'da hiçbir yasak yoktur.

"TAPINMAK İÇİN OLMADIKÇA HEYKEL DE YAPILABİLİR"

Kur'ân'da Hz. İbrahim'in heykelleri kırışı anlatılır. Ancak heykellerin kırılışı, dikkatimiz çekildiği üzere tapınma konusu olması sebebiyledir. Çünkü Kur'ân'da cinlerin Hz. Süleyman için heykeller yaptıkları olumlu bir dille aktarılmaktadır. Bu açıklama bize de örnektir. (SEBE' 13)

Çalışmalarınızı aksatmadan sürdürün. Konuya Kur'ân çizgisinde bakamayan hocalarımız bazı güzel sanat dallarına ilgisiz kalmamıza sebep olmuşlardır. Onları dikkate almayın.

Kazancınız da Helaldir.

At ile ilgili Vakfım için bastırmak istediğim bir kitapçığım var. Bir at resmi de bizim için yapmanız veya güzel bir at resmi seçerek göndermeniz ricamdır.

Allah İslâmî duyarlılığımızı artırsın ve yardımcımız olsun."