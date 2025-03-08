Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Teknolojik gelişmelere mesafeli yaklaşımıyla bilinen Ortaylı'nın tuşlu telefonuyla mesaj yazmaya çalışması dikkat çekti.
Ortaylı'ya "Tek telefonunuz bu mu? Sosyal medyayı nasıl takip ediyorsunuz?" diye soruldu. İlber Ortaylı "Sizin telefonların hiçbirini kullanmıyorum. Sosyal medyayı da takip etmiyorum. Hiç öyle adetlerim yok" diye konuştu.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında eski model tuşlu telefon kullandığı fark edilen Ortaylı'ya, sunucu bu tercihinin sebebini sormuştu. Ortaylı bu soruya "Bu çok daha kolay, ulaşılamazım. İstemiyorum, ben sevmiyorum yenilikleri. Teknolojiyle çok mesafeliyim" yanıtını vermişti.
Son Dakika › Yaşam › İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)