İngiltere'de 70 yaşındaki kadının yaptığı iş başvurusuna 48 yıl sonra yanıt geldi - Son Dakika
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Yaşam

İngiltere'de 70 yaşındaki kadının yaptığı iş başvurusuna 48 yıl sonra yanıt geldi

İngiltere\'de 70 yaşındaki kadının yaptığı iş başvurusuna 48 yıl sonra yanıt geldi

Lincolnshire'da yaşayan 70 yaşındaki Tizi Hodson, 48 yıl önce motosiklet akrobasi sürücüsü olmak için gönderdiği iş başvurusu mektubunu nihayet aldı. Mektubu, postane çekmecesinde yıllarca unutulmuştu. Bu durum, Hodson'un kariyerini engellemedi. Yılan bakıcılığı ve at terbiyeciliği yaptı, uçmayı öğrendi ve akrobasi pilotu oldu. Bu ilginç olay, postal hizmetlerin tarihine ışık tutuyor ve bir kadının azimli kariyer yolculuğunu gözler önüne seriyor.

07.10.2024 13:55
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Lincolnshire'da yaşayan 70 yaşındaki Tizi Hodson, 48 yıl önce gönderdiği iş başvurusu mektubunun akıbetini nihayet öğrendi. 1976 yılında motosiklet akrobasi sürücüsü olmak için başvuruda bulunan Hodson'un mektubu, yaklaşık yarım asır boyunca bir postane çekmecesinin arkasında sıkışıp kalmıştı.

Geçtiğimiz günlerde postasını açan Hodson, gözlerine inanamadı. Mektubun üzerindeki notta, "Staines Postanesi tarafından geç teslim. Bir çekmecenin arkasında bulundu. Sadece yaklaşık 50 yıl gecikti," yazıyordu.

Hodson, "İş hakkında neden hiç haber alamadığımı hep merak etmiştim. Şimdi nedenini biliyorum," diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Mektubun nasıl kendisine ulaştığı ise hala bir muamma, zira Hodson bu süre zarfında 50'den fazla kez ev ve 4-5 kez ülke değiştirmiş.

Bu gecikme, Hodson'un kariyerini engellemedi. Afrika'ya taşınan Hodson, yılan bakıcılığı ve at terbiyeciliği yaptı, uçmayı öğrendi ve akrobasi pilotu oldu.

Genç Hodson'un mektupta kullandığı ifadeler, dönemin zorluklarını da gözler önüne seriyor. "Akrobasi sürücüsü arayan insanlara kadın olduğumu belli etmemeye çok dikkat ettim, yoksa mülakat şansı bile elde edemeyeceğimi düşünüyordum," diyen Hodson, o zamanlar işi alabilmek için "kaç kemik kırabileceğinin umurunda olmadığını" bile yazdığını itiraf etti.

Bu ilginç olay, geçmişle bugün arasında beklenmedik bir köprü kurarak, hem postal hizmetlerin tarihine ışık tutuyor hem de bir kadının azimli kariyer yolculuğunu gözler önüne seriyor. Hodson, "Eğer genç halimle konuşabilseydim, ona gidip yaptığım her şeyi yapmasını söylerdim. Birkaç kemik kırmış olsam da hayatımda harika zamanlar geçirdim," diyerek yaşadığı maceraları özetledi.

İngiltere'de 70 yaşındaki kadının yaptığı iş başvurusuna 48 yıl sonra yanıt geldi

Birleşik Krallık, Motosiklet, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İngiltere'de 70 yaşındaki kadının yaptığı iş başvurusuna 48 yıl sonra yanıt geldi - Son Dakika

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