Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor - Son Dakika
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Yaşam

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor

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Yurdun birçok kesiminde etkili olan bahar havası yerini yavaş yavaş soğuk havaya bırakmaya hazırlanırken herkesin merak ettiği 'Kar yağacak mı?' sorusu da yanıtını buldu. Soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili olurken İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'nin hava durumu haritasına göre 6-7 Şubat arasında İstanbul için kar alarmı verildi.

30.01.2025 20:01
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Yurdun neredeyse tamamında etkili olan ılık hava etkisini yavaş yavaş yitiriyor. Adeta bahar havasının yaşandığı Ocak ayı yeni ay ile birlikte yerini soğuk ve karlı havaya bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde kar yağışı bekleniyor.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAVA SOĞUMAYA BAŞLIYOR

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul başta olmak üzere yurdun pek çok bölgesinde kar yağışı görülecek. Yapılan uyarılarda 5-6 gün sürecek olan soğuk ve yağışlı hava için vatandaşların şimdiden önlem almasının gerektiği vurgulandı.

Yapılan son tahminlere göre ise; önümüzdeki 10 gün içinde hava sıcaklıkları düşecek ve Marmara Bölgesi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde kar yağışı bekleniyor.

ŞUBAT AYININ İLK GÜNLERİNDE KAR GELİYOR

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de beklenen soğuk hava dalgasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ülkenin batı bölgelerinde bir süredir yalancı bahar gözüküyor bu hafta sonuna kadar. Hatta önümüzdeki haftanın başına kadar devam edecek. Türkiye'de kar yağışları tekrar başlayacak. Tekrar bir kış şartları gelecek. İstanbul'un doğusunda kar gözüküyor.

ŞUBAT'IN 11'İNE KADAR SOĞUK HAVA ETKİLİ OLACAK

"Önümüzdeki 5 Şubat'ta hatta 7 Şubat'ta bir soğuk daha peş peşe gelecek. Ayın 11'ine kadar soğuk hava etkili olacak. İstanbul'la birlikte Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesinin tamamı, İç Anadolu bölgesi, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi ve Doğu Anadolu da kar yağışları gözükecek. Kar yağışları bazı bölgelerde yoğun görülebilir buna dikkat etmek lazım. Önümüzdeki hafta 4-5'i gibi başlayacak soğuk hava girişi 10-11'ine kadar devam edecek."

6-7 ŞUBAT İÇİN İSTANBUL'DA KAR ALARMI VERİLDİ

Öte yandan Meteoroloji'nin hava durumu haritasına göre 6-7 Şubat arasında İstanbul için kar alarmı verdi. Pazartesi ve salı günü itibariyle batıdan yağışlar yurda giriş yapacak.

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul\'a kar geliyor

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Son Dakika Yaşam Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ender Kervancıoğlu:
    2004 yılı ocak ayında yağan kar yağışında trafik kitlenmişti. İnsanlar boğaziçi köprüsünden yürüyerek geçmişti. Çok şükür hamd olsun o günler geride kaldı. Karanlık, beceriksiz Akape dönemi sona erdi. 13 60 Yanıtla
    fbeyza1017:
    cehape yalakalığı yapacağım diye komik duruma düşme. Eko balık rakı keyfi yaparken millet yollarda sürünüyordu 1 0
    Hasan Vanlı:
    toynaklarını nasıl kullanabildiğine şaşırıyor insan.. 0 0
  • fbeyza1017:
    Bu kaçıncı kar haberi. Burdan da sonuç şu çıkıyor. Ol derse olur. Rabbim dilemedikçe ne kar yağar ne yağmur 33 4 Yanıtla
  • cihangir polat:
    Ender paşa 2004 e gitme. Millet zor hatırlar. 2-3 yıl önce yağan karı ve olanları da yaz buraya. Beceriksiz dediğin AKP belediyeciliğin yaptığı metrolar, marmaraylar, metrobusler var hala.. Hergun beceriksiz ibb yönetiminin yaktığı İETT otobüslerini görüyoruz dışarıda. Az her habere atlamadan dışarı çık biraz. 2004 den beri uyuyorsun ellam. ;) 7 5 Yanıtla
  • Eray B.:
    beyin fukuraları konunun akp ile CHP ile ne alakası var. Fransa da da kar yapıyor kilitleniyor Amerika’da da kilitleniyor İtalya da da kilitleniyor. kar zor bir meteoroloji olayıdır. ya boş boş konuşmayın. allahım verdiği nimetin de tadını çıkartın , bir susun lütfen. insan olun. 5 1 Yanıtla
  • Ağanın OĞLU:
    bu habere Kadir İnanır 4 1 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Yağar inşallah ?? çok kurak geçiyor bu sene Allah’a sonunu hayır eylesin inşallah 2 0 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Yine kar yağmazsa kapatın meteoroloji tahminlerinizi 2 0 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    ulan şimdiye kadar 10 kere kar yağdırdınız bırak kar yağmur yağmadı 0 0 Yanıtla
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