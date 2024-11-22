İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanlardan cumartesi uyarısı - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanlardan cumartesi uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayınladı. Raporda, Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Uzmanlar ise İstanbul'da cumartesi gününe dikkat çekerken, uyarılarda bulundu.

22.11.2024 08:42  Güncelleme: 08:50
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlardan Antalya için uyarı geldi. Antalya'da yağışınkuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İstanbul'da kar beklentisiyle ilgili de son tahmin yayınlandı.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava tahminiyle ilgili yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi: "Bugün Cuma Antalya'nın doğu ilçelerinde şiddetli yağış devam edecek. Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve doğu Karadeniz de hafif yağmur var.

Öğlen den itibaren Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli lodos tekrar başlayacak. Sıcaklık değişmiyor. Cumartesi sabah erken saatlerde Trakya'dan soğuk ve çok kuvvetli yağışlı hava giriş yapacak. Rüzgar karayele dönecek ve sıcaklıkları 10-12 derece ani düşürecek. Trakya, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli yağışlara neden olacak su baskınları olur.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Yarın gelecek olan soğuk ve yağışlı hava cumartesi akşama doğru ve pazar, pazartesi, salı İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'da kar yağışlarına neden olacak. İstanbul'da kar yok. Sıcaklık İzmir'de 11, İstanbul'da 7, Ankara'da 2 dereceye kadar düşecek.

Cumartesi günü akşam saatlerinde İstanbul-Ankara kara yolunda Düzce ve Bolu civarında kar yağışı ve buzlanmadan ulaşım aksayabilir. Seyahat edeceklere duyurulur."

METEOROLOJİ SON TAHMİN RAPORUNU YAYINLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın; öğleden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatıdan (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul\'a kar yağacak mı? Uzmanlardan cumartesi uyarısı

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Son Dakika Yaşam İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanlardan cumartesi uyarısı - Son Dakika

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