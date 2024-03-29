İstanbul Boğazı\'nda gemi arızası! Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı

Yaşam

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yapan bir kargo gemisi nedeniyle, Boğaz'daki gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

DÜMEN ARIZASI YAPAN GEMİ NEDENİYLE BOĞAZ TRAFİĞİ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle; çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır." denildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait ekiplerin, arıza yapan kargo gemisinin olduğu bölgeye sevk edildiği bildirildi.