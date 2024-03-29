İstanbul Boğazı\'nda gemi arızası! Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yapan bir kargo gemisi nedeniyle, Boğaz'daki gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle; çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır." denildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait ekiplerin, arıza yapan kargo gemisinin olduğu bölgeye sevk edildiği bildirildi.
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