Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya\'ya dönecek

Yaşam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporu, 19 Şubat'ta yurt genelinde beklenen hava koşullarına ilişkin önemli bilgiler sundu. İstanbul, geçtiğimiz hafta kar yağışıyla etkilenmişken, yeni bir kar uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, İstanbul'da bugün sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

İSTANBUL'DA KAR KALINLIĞI 40 SANTİMİ BULACAK

AKOM'un açıklamalarına göre ise İstanbul'a son 5 yılın en yoğun karı geliyor ve 6 gün sürmesi bekleniyor. Bu yağışların özellikle pazar günü itibarıyla yoğunlaşacağı ve Sibirya'ya dönmesi beklenen Megakent'te kar kalınlığının 40 santimi bulacağı ifade ediliyor. Uzmanlar tarafından vatandaşlara "Araçla yola çıkmayın, toplu taşımaya binin" uyarıları yapılıyor.

BEKLENEN KAR YAĞIŞI ARNAVUTKÖY'DE BAŞLADI

İstanbul'da geçtiğimiz hafta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı geri döndü. Meteoroloji uzmanlarının günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı Arnavutköy'de başladı. İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza bürünürken kar yağışının ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili olması bekleniyor.

İMAMOĞLU: 3 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul'u etkisi altına alacak ve 3 gün süreceği tahmin edilen yoğun kar yağışıyla ilgili bazı uyarılarımız şöyledir; İBB olarak sorumluluk alanımızda olan tüm yollarda bütün araçlarımız ve çalışanlarımızla görev başındayız." diyerek şunları kaydetti: "Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu ve havalimanı bağlantıları gibi çevrede farklı kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olan yerlerle ilgili işbirliği halindeyiz. İlçe belediyelerimiz de teyakkuz halinde olacak, belediyelerimize solüsyon ve tuz desteği sağladık, merkezi noktalarda yaya akslarında solüsyon çalışması yapılıyor. En önemli nokta ise trafik. Olağanüstü şekilde olması beklenen yağışlarda zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, zorunlu hallerde mutlaka kış lastiği ve zincirle çıkılması önemlidir. Bu tür zamanlarda ani buzlanmadan kaynaklı çok sayıda küçük kaza da meydana gelebiliyor ve tüm trafiği aksatacak noktaya varabiliyor.

UZAKTAN ÇALIŞMA ÇAĞRISI

Engelli, hamile, yaş almış vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmeleri, trafiğe çıkmamaları gereklidir, idari izin duyuruları yapılacaktır. Okulların tatil durumuyla ilgili duyurularını takip ediniz, uzaktan çalışma olanağı olan bütün iş yerlerinin bu sisteme geçmesi önemlidir. Bu tür zamanlarda yüksek tonajlı araçların trafikte kalmaları bütün bölgeyi felç edecek müdahaleyi engelleyecek bir tablo ortaya çıkarabiliyor bu sebeple bu araçların trafiğe çıkmaması, hiçbir şekilde risk alınmaması gereklidir. Evsiz vatandaşlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sokak hayvanları için besleme çalışmalarımız devam edecek. Olası durumlarda ALO153 Çözüm Merkezimiz 7/24 hizmet veriyor."

ALTAY KAPIYA DAYANDI

Altay Kar Fırtınası adı verilen sistemin etkisiyle Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcaklıklar hızla düşecek, İstanbul'un yanı sıra, Marmara'nın iç bölgeleri, İç Anadolu ve Karadeniz illerinde de kar yağışı bekleniyor.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 9 DERECE CİVARINDA

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek bu durumu şu sözlerle açıkladı: "Geçmiş yıllarda, İstanbul'daki deniz suyu sıcaklıkları 8 derece civarındayken karın zeminde tutunduğunu gözlemlemiştik. Şu an da deniz suyu sıcaklıkları 8-9 derece arasında değişiyor. Bu da kar yağışının etkisini artırıyor." Tek, İstanbul başta olmak üzere büyük bir bölgenin karla kaplanma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

UÇUŞ İPTALLERİ VE ÖNLEMLER DUYURULDU

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul'da beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda alınan önlemleri duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre, Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısında hava koşullarının hava trafiği üzerindeki etkileri değerlendirilerek kapasite azaltımı ve uçuş iptalleri kararı alındı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞ AZALTILACAK

İstanbul Havalimanı'nda, 19 Şubat Çarşamba günü için uçuş kapasitesi yüzde 15 oranında azaltılırken, 21 Şubat Cuma günü için bu oran yüzde 20 olarak belirlendi. Günlük ortalama bin uçuşun gerçekleştirildiği havalimanında, bu doğrultuda 19 Şubat'ta yaklaşık 150, 21 Şubat'ta ise yaklaşık 200 uçuşun iptal edilmesi öngörülüyor.

SABİHA GÖKÇEN'DE KADEMELİ UÇUŞ İPTALLERİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 19 Şubat günü için herhangi bir uçuş iptali öngörülmezken, 20 Şubat Perşembe günü uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek. Bu kapsamda Pegasus Havayolları 46, Ajet Havayolları ise 22 uçuşunu iptal edecek.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ VE EKİPLER HAZIRDA BEKLİYOR

21 Şubat Cuma günü için de önlem olarak yüzde 15 oranında uçuş iptali kararı alındı. Buna göre, Pegasus 68 uçuşunu, Ajet ise 34 uçuşunu iptal edecek. Bakanlık açıklamasında, her iki havalimanında uçuş ekiplerinin programlarının gözden geçirildiği ve kritik mesaisi olan ekiplerde düzenlemeler yapıldığı belirtildi. Ayrıca, nöbetçi ekiplerin sayısının artırıldığı ve havayolu şirketlerinin operasyonlarını aksatmamak için ek tedbirler aldığı bildirildi. Yolcuların, uçuş iptalleri ve güncellenen uçuş bilgileri için havayolu şirketlerinin resmi duyurularını takip etmeleri tavsiye ediliyor.